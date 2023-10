Hrană pentru zimbrii de pe plaiurile Neamţului. Comunitatea se întrece să aducă bunătăți la Parcul Natural Vânători

De ani de zile, Administraţia Parcului Natural Vânători organizează inedite competiţii, care-i au în centru pe zimbrii de pe plaiurile Neamţului, două dintre ele fiind apreciate şi populare.

Recent, reprezentanţii structurii din subordinea Regiei Romsilva au dat startul ediţiei 2023 a concursului „Ana are mere pentru zimbri“, care se încheie pe data de 30 noiembrie 2023 şi se adresează claselor de elevi din judeţ, dar nu numai, care trebuie să aducă la sediul Administraţiei Parcului Vânători Neamţ hrană pentru legendarele mamifere ale României.

Este vorba despre hrana pentru animale, care are rolul de ale mări aportul de vitamine înainte de venirea iernii: mere, pere, cartofi, sfeclă furajeră, dovleci, dar şi porumb, grâu, orz, ovăz sau secară. Ele vor fi cântărite, iar clasa care a adus cea mai mare cantitate de hrană va fi declarată câştigătoare, elevii primind premii şi diplome de la organizatori.

Sloganul întrecerii, una care încurajează acţiunile de voluntariat în rândul copiilor, este „Implică-te, contribuţia ta este importantă!“.

În arealul protejat din judeţul Neamţ, din 2012 se desfăşoară un proiect de punere în libertate a zimbrilor, prin păduri fiind acum peste 60 de exemplare, plus vreo şase, care pot fi văzute în Grădina Zoo de la sediul parcului.

Inginer Elena Curea, de la Adminstraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, spune că povestea acestui concurs a început la începutul toamnei anului 2013, când în ţarcul de aclimatizare al arealului a venit pe lume un pui de zimbru. Vestea s-a răspândit în zonă, iar copiii de la şcolile din comunele învecinare au sosit în număr mare să-l vadă şi s-au întrecut în a-i găsi un nume.

„Atunci am decis ca elevii care vor aduce simbolic un măr pentru zimbrişor vor vizita gratuit zona şi puteau lăsa o propunere de nume. Am botezat-o astfel pe Rozana, după Ozana lui Creangă şi după două luni în care am primit sute de vizitatori, aveam colectată o tonă de furaje. De atunci organizăm anual campania şi recompensăm clasa care aduce cele mai multe furaje“, relatează ing. Curea.

„Botezul“ puilor de zimbru

La a doua ediţie a concursului „Ana are mere pentru zimbri“, în 2014, au fost colectate circa patru tone, iar peste un an - şase tone de suculente şi cereale.

În 2016 au fost implicate15 unităţi de învăţământ, prin intermediul a 48 de clase, care au donat 4.545 kilograme de furaje.

În 2017, 13 şcoli unităţi - 12 din Neamţ şi Şcoala Bogdăneşti Suceava au donat 4.477 kilograme de furaje.

În 2018, aşteptările celor care se ocupă cu punerea zimbrilor în libertate, au fost cu mult depăşite, ediţia fiind una a recordurilor: cea mai mare cantitate colectată - 15,4 tone. Au fost şi cele mai multe şcoli implicate - 19, plus cei mai mulţi participanţi - peste 2.000 de elevi şi cadre didactice.

În 2019 au luat parte 11 unităţi, care au donat 8,6 tone, iar anul trecut, de la clasele ce au reprezentat şapte şcoli s-au strîns 1.600 de kilograme.

La Parcul Vânători, un alt concurs foarte apreciat, la care participă persoane din toată ţara şi nu numai, este „Se caută un nume“, ideea fiind „botezarea“ unui pui de zimbru. Regula competiţiei este ca numele propus de participanţi să înceapă cu indicativul de ţară al României, particula „Ro“ şi să fie diferit faţă de cele propuse în anii anteriori. Numele care adună cela mai multe aprecieri câştigă.

Se votează electronic, pe site-ul parcului, iar în 2023 zimbruţa a fost „botezată“ Rosina, propunerea aparţinând Simonei Dorobanţu, din Râmnicu Vâlcea, care a avut 258 de sufragii de la cei peste 1.100 de participanţi. În anii din urmă, au fost „năşiţi“ opt masculi (Românaşul, Rovin, Robur, Romaşcan, Ronică, Rovan, Roborn şi Roberto) şi şase femele (Rozana, Rolinne, Roemi, Roltea, Rovidenia şi Roleny).