Video Mufloni în libertate în pădurile din România: imagini spectaculoase cu ultimele oi sălbatice din Europa

Imagini rare cu mufloni au fost surprinse în pădurile Sucevei, acolo unde această specie de oi sălbatice, unică în Europa, și-a găsit un habitat ideal.

Muflonul este considerat singurul reprezentant al oilor sălbatice de pe continentul european și a fost introdus în România în urmă cu aproximativ șase decenii. De atunci, populațiile sale s-au extins treptat, iar numărul exemplarelor a crescut constant, în special în zonele de dealuri înalte și păduri întinse, potrivit Romsilva.

Blana muflonului este roșcată în sezonul cald, iar iarna capătă nuanțe brune. Un element distinctiv al muflonului pur sânge este pata deschisă la culoare aflată pe fiecare latură a corpului.

Masculii, cunoscuți drept berbeci, ating greutăți de 40–45 de kilograme, în timp ce femelele cântăresc între 20 și 40 de kilograme. Lungimea corporală este de aproximativ 120 de centimetri la oi și 135 de centimetri la berbeci.

„Muflonii trăiesc în cârduri, iar biotopul favorabil îl constituie pădurile cu întindere mare, de cel puțin 1.000 de hectare, din zona de dealuri înalte, preferabil cu sol stâncos și uscat”, explică reprezentanții Romsilva.

Condițiile din pădurile Sucevei, aflate la altitudini potrivite și având suprafețe compacte, sunt ideale pentru această specie.

Direcția Silvică Suceava administrează, prin cele 24 de ocoale silvice, peste 270.000 de hectare de păduri de stat. În această zonă, fauna este atent monitorizată, iar imaginile surprinse recent arată că muflonii continuă să se adapteze bine și să prospere în habitatul lor natural.