Elevi români eminenţi cu performanţe uluitoare, uitaţi de autorităţi. Nicio instituţie nu-i sprijină să ajungă în SUA

Colegiul „Petru Rareş“ din Piatra Neamţ a concurat şi anul acesta la National Space Society Space Settlement Contest, cele două echipaje obţinând medalii de aur pentru navele spaţiale concepute.

La întrecerea internaţională organizată de celebra societate americană au luptat pentru podium 29.000 de elevi din 28 de ţări ale lumii, care au prezentat 5.200 de proiecte, iar ingeniozitatea licenilor nemţeni le-au adus clasări pe podium. În aceste condiţii, ei au fost invitaţi la festivitatea de decernare a premiilor, care va avea loc spre sfârşitul acestei luni, la Los Angeles, în SUA.

Înainte de Paşti, ei au depus actele la Ambasada SUA de la Bucureşti, iar în următoarele zile aşteaptă acordarea vizei pentru America, una pentru 10 ani, lucru care se anunţă o simplă formalitate, având în vedere invitaţia de la NSS.

Numai că, pentru a trece „Oceanul“, cei de la „Rareş“ au nevoie de aproximativ 50.000 de dolari, bani necesari pentru bilete de avion şi cazare.

O parte din ei au fost strânşi prin eforturi proprii (circa 40.000 de dolari), graţie părinţilor şi a unor oameni altruişti din Neamţ şi nu numai. Trebuie spus că nicio autoritate a statului, de nivel local sau naţional, nu s-a implicat în acest demers, deşi performanţa lor este de talie internaţională şi se pare unică în România, având în vedere ca ambele echipe au cucerit laurii.

O recunoaştere a strădaniei lor a fost pe 24 aprile 2024, la Palatul Parlamentului, la Gala „Nu există nu se poate“, care-i organizată de Andreea Marin. Doi elevi, reprezentanţii echipelor Anebris şi Spes Nova, alături de directorul Dan Oniciuc, au primit trofee pentru medaliile obţinute în SUA. A fost prezent şi premierul Marcel Ciolacu, iar după o discuţie cu acesta a precizat că va implica pentru ca şi astfel de reuşite să fie recompensate.

„După gala de la Palatul Parlamentului am fost sunat de la Ministerul Educaţiei. Trebuie alcătuită o listă cu marile premii obţinute de elevi în competiţii de anvergură, altele decât olimpiadele naţionale sau internaţionale. Şi aceşti elevi trebuie recompensaţi cumva, măcar printr-un comunicat de presă. Acum nu-i bagă nimeni în seamă. Aşteptăm să vedem dacă se va petrece ceva în acest sens“, declară profesorul Dan Grigoruţă Oniciuc, directorul Colegiului Naţional „Petru Rareş“.

Echipajele au aflat de performanţele la competiţa organizată de National Space Society la început de aprile 2024, ele purtând numele proiectelor susţinute, „Anebris“ şi „Spes Nova“, coordonatorii lor fiind directorul Oniciuc (la ambele echipe) şi colegul său, profesorul Alexandru Iacob.

Proiectele prezentate la National Space Society

Liceenii nemţeni vor pleca în SUA pe 20 mai, destinaţia fiind Los Angeles, unde vor avea ocazia să se întâlnească cu somităţi din cercetare spaţială, cosmonauţi, piloţi de avioane, etc. Şi-au planificat să viziteze două universităţi de renume, CalTech şi UCLA, dar şi Observatorul Griffith.

Călin Niţă, clasa a XI-a, a dat câteva detalii despre proiectul Anebris, la care au mai contribuit nouă colegi: „Anebris este o colonie spaţială autonomă de orice corp ceresc. Practic, am construit de la zero o nouă societate. Aspectele luate în calcul au vizat construirea navei, detalii tehnice, energia folosită, asigurarea hranei. Colonia este situată într-un sistem solar aflat la zeci de ani lumină, unul dintre detaliile proiectului fiind cum ducem oamenii acolo“.

Echipajul Spes Nova (Noua Speranţă - în latină) are unsprezece membri, coordonatori fiind profesorii amintiţi. Ideea este a unei colonii situată departe de Pământ, care găzduieşte câteva sute de oameni, între ei ingineri, biologi, cercetători, medici, specialişti în mentenanţă, etc. A fost gândită cu foarte multe detalii, inclusiv modul de funcţionare, fiind un mic orăşel, care are ca obiectiv cercetarea spaţială.

Rezultatele din 2024 sunt o continuare a medaliilor de aur obţinute, tot în SUA, de echipele „Rareşului“. În mai 2023, echipa Delphos era prezentă la Dallas, unde a fost premiată cu medalia de aur de NSS. Proiectul a fost conceput având ca temă viaţa pe o navă spaţială amplasată pe un satelit, presupunând idei novatoare despre accesul la resurse de pe un asteroid, care trebuiau să asigure supravieţuirea unei comunităţi de 10.000 de persoane.

Un alt echipaj de la aceluiaşi liceu obţinea, în 2022, o performanţă similară, la Space Settlement Contest, întrecere organizată atunci de NASA. La Washington, ei au luat aur cu proiectul Neves. Era vorba despre o navă proiectată să poată funcţiona pe o perioadă nelimitată în spaţiul extraterestru, lucru ce a însemnat conturarea unei organizări sociale, asigurarea hranei şi regenerarea resurselor.