Copii torturaţi în fel şi chip în Neamţ. Sute de cazuri de abuz asupra minorilor

Sute de cazuri de abuz asupra minorilor s-au înregistrat în acest an, situaţiile unor copii torturaţi în fel şi chip prin Neamţ fiind cercetate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială. O statistică arată că astfel de nedorite incidente cresc de la an la an.

Potrivit unui bilanţ, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2022, specialiştii DGASPC au instrumentat 529 de cazuri de copii torturați în fel și chip prin Neamț, cu 25 mai multe decât în 2021. Au predominat cele de neglijare, 244, dar s-au înregistrat şi 36 de cazuri de abuz fizic, 53 de abuz sexual şi 119 cazuri de abuz emoţional.

„Ca urmare a tuturor acestor situaţii, s-au instituit 83 de măsuri de protecţie, iar 64 de copii au ajuns în grija unor asistenţi maternali, 18 în centre de primire în regim de urgenţă şi a fost instituţionalizată într-un centru de specialitate o mamă cu trei copii minori, toţi victime ale violenţei“, se arată într-un comunicat al DGASPC Neamţ.

Aceste date au fost prezentate după derularea unei campanii, „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor“, în contextul în care pe 19 noiembrie este marcată Ziua mondială de prevenire a abuzurilor asupra copiilor, iar pe 20 noiembrie se sărbătoreşte Ziua internaţională a drepturilor copilului.

Proiectul, care este la a IX-a ediţie, s-a desfăşurat în perioada 1-19 noiembrie în peste 60 de şcoli din judeţ, centre de plasament, cluburi, palate ale copiilor şi biblioteci, fiecare zi fiind dedicată unei alte tematici, între ele fiind prevenirea abuzurilor sexuale, a pornografiei infantile şi a exploatării de orice fel a copiilor.

Campania de prevenire a fost iniţiată în 2010 de Fundaţia Summitul Femeilor Lumii (World's Women Summit Foundation), în România fiind preluată de către FICE (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative), coordonator naţional fiind Eugen Simion, şeful Serviciului pentru Copilul Maltratat din cadrul DGASPC Neamţ.

Scopul acţiunilor din cadrul acestui proiect naţional este de a realiza activităţi menite să schimbe comportamentul social, să educe şi să mobilizeze instituţii ale statului, organizaţii şi partenerii societăţii civile pentru a se implica în prevenirea comportamentelor dăunătoare asupra copiilor.

„Orice abuz, fie el fizic, emoţional ori sexual, afectează dezvoltarea şi maturizarea sănătoasă a unui copil. Considerăm că prioritatea noastră trebuie să fie prevenirea oricăror forme de violenţă asupra copiilor. Susţinem familiile în însuşirea unor comportamente sănătoase faţă de copii şi oferim servicii specializate de suport familiilor în dificultate“, a declarat Marlena Panduru, director general adjunct al DGASPC Neamţ.