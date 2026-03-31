Tată și fiu din Oradea, acuzați de o înșelăciune de aproape 847.000 de euro în comerțul cu cereale. Suspecții, sub control judiciar

Doi administratori de firme din Oradea, tată și fiu, sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce ar fi păgubit două companii din Slovacia și Lituania cu aproape 847.000 de euro, în urma unor tranzacții cu cereale provenite din Ucraina. Cei doi suspecți, cetățeni româno-moldoveni, au fost plasați sub control judiciar.

Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, ancheta vizează activități desfășurate în perioada 2022–2023, când unul dintre inculpați, în calitate de administrator al unei firme de comerț cu cereale, ar fi indus în eroare reprezentanții celor două societăți străine.

Este vorba despre contracte de vânzare-cumpărare pentru porumb și grâu, în urma cărora prejudiciul total se ridică la aproximativ 847.000 de euro, potrivit ebihoreanul.ro.

Metoda: plăți fictive și documente false

Anchetatorii susțin că al doilea inculpat, cercetat pentru complicitate, ar fi avut rolul de intermediar în relația cu partenerii externi.

Acesta ar fi transmis documente bancare menite să creeze aparența unor plăți efectuate, pentru a menține încrederea partenerilor și a continua derularea contractelor.

Pe 30 martie, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar față de cei doi suspecți, pentru a asigura buna desfășurare a anchetei.

Pe durata acestei măsuri, inculpații trebuie să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori sunt chemați, nu au voie să părăsească teritoriul României fără acordul autorităților, nu pot lua legătura cu persoanele vătămate, decât în condițiile stabilite de anchetatori.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.