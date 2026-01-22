Foto Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai

Sute de persoane au fost prezente, joi după amiază, la ceremonia de înmormântare a lui Sanyi Neguș senior, odinioară unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea.

Manifestările au început în jurul orei 12, la casa familiei Neguș din strada Evreilor Deportați din Oradea, unde s-au strâns numeroși apropiați și cunoscuți ai familiei, scrie Bihoreanul. În total, s-au strâns aproximativ 300 de persoane.

La înmormântarea lui Sanyi Neguș, traficul a fost oprit, iar sute de oameni au format un alai de la casa sa până la Capela Orășenească din Cimitirul Rulikowski. Sicriul a fost tras de un dric tras de doi cai albi, însoțit de o fotografie mare a defunctului și de muzică.

Slujba penticostală a fost oficiată la capelă, la ceremonie fiind prezenți membri ai mai multor clanuri și apropiați ai familiei.

→ Imaginea 1/3: FOTO: Bihoreanul

Nu au lipsit nici persoane care, de-a lungul anilor, au fost alături în plan juridic și personal întregului clan Neguș, inclusiv avocatul Lucian Negruțiu, care i-a reprezentat pe membrii acestuia în numeroase anchete și procese, precum și Alexandru Bundea, fratele fostului fotbalist Zeno Bundea, scrie publicația locală.

La capelă, sicriul lui Sanyi Neguș sr. a fost întâmpinat cu aplauze și muzică, pastorul evocându-l ca pe o „figură legendară și simbol al comunității din Oradea și România”.

A subliniat că moștenirea sa va fi continuată de fiii săi, Romi și Sanyi, care au jurat să-i cinstească numele.

„Dragii mei, dacă am uitat pe cineva sau dacă nu a fost trecut în acest necrolog, vă rog să ne iertați. Nu avem cuvinte. Nici eu, nici familia nu ne-am așteptat la o asemenea prezență - sunteți aproape 300 de persoane aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească osteneala și dragostea pe care le-ați arătat acestei familii”, a transmis acesta.

Despre Sanyi Neguș senior

Bihoreanul scrie că numele său din buletin Markovics Sándor, și a murit în noaptea de luni spre marți, la vârsta de 71 de ani.

El a fost considerat, în anii ’90, unul dintre cei mai influenți și mai duri lideri ai lumii interlope locale din Oradea. A strâns o avere considerabilă din activități ilegale - cămătărie, taxe de protecție, contrabandă cu aur și țigări - într-o perioadă în care autoritățile abia făceau față exploziei crimei organizate post-decembriste.

La începutul anilor 2000, Markovics Sandor s-a retras din „afaceri” după ce s-a convertit la cultul penticostal și a evitat aparițiile publice, făcând o excepție în 2011 pentru a-și povesti experiența. Afacerile au fost continuate de fiii săi, Sanyi și Romi Neguș.