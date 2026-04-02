Doctorița din Oradea suspectată că și-a ucis și îngropat propriul copil, absolvită de vină. Cum a scăpat de acuzația de omor

Cazul doctoriței din Oradea suspectate că și-a ucis și îngropat propriul copil, născut în secret. Decizia vine după șase ani în care nu au reușit să stabilească circumstanțele în care a murit bebelușul, scrie Bihoreanul.

Totul a început în august 2019, când polițiștii au descoperit, într-o curte din Aușeu, rămășițe umane, care s-au dovedit a fi ale unui bebeluș mort de mai bine de patru ani de zile.

În luna septembrie a aceluiași an, procurorii au pus cap la cap mai multe dovezi și au stabilit că doctorița Nadia Filip şi-a ucis copilul în momentul în care avea aproximativ o lună, i-a ținut cadavrul timp de două zile în locuința pe care o deține în Oradea, după care l-a îngropat în curtea unei case din comuna bihoreană Auşeu. Prim-procurorul adjunct al Parchetului Bihor a declarat la vremea respectivă că bebelușul, o fetiță, a fost ucis în data de 17 decembrie 2015.

Potrivit datelor din anchetă, copilul se născuse în noiembrie 2015, la Maternitatea Oradea, după o sarcină pe care doctorița Nadia Filip a reușit să o ascundă de familie, de cunoscuți și chiar de colegii din spital, unde era medic rezident în anul I la Chirurgie.

Bebelușul a fost înregistrat oficial și a primit un certificat de naștere, fiind externat după cinci zile, sănătos. Apoi, însă, acesta a dispărut complet.

Cum a fost dată de gol

Patru ani mai târziu, doctorița s-a căsătorit și s-a prezentat la Evidența Populației pentru a-și schimba actele. Acolo i s-a cerut certificatul de naștere al copilului, obligatoriu pentru părinții cu minori, dar aceasta a negat că ar fi fost vreodată mamă.

Verificările ulterioare au arătat, însă, contrariul, în registre existând o declarație dată la naștere, în care femeia își asuma că este unicul părinte, dar și fotografia realizată în maternitate, conform procedurilor aplicate atunci când mamele invocă lipsa actelor de identitate.

Nadia Filip a ajuns în fața procurorilor doar două zile mai târziu, unde a continuat să nege totul. Dar după nu mai puțin de patru ore de audieri, femeia a recunoscut că a născut o fetiță pe care a încercat să crească singură, însă aceasta s-a îmbolnăvit și, la o lună, pe 17 decembrie, ar fi murit. Ea a recunoscut că a îngropat-o în curtea casei părinților ei, o curte din Aușeu, loc pe care singură l-a indicat autorităților.

La scurt timp, Nadia Filip a fost pusă sub urmărire penală pentru violență în familie raportată la infracțiunea de omor, încadrare ce majora pedeapsa maximă de la 20 la 25 de ani de închisoare, cea minimă rămânând de 10 ani.

Cazul s-a prescris

Cazul a dispărut din atenția publicului, iar procurorii nu au mai transmis nimic despre rezultatele analizelor sau stadiul anchetei. Într-un răspuns dat jurnaliștilor, aceștia au arătat că INML a finalizat expertiza genetică în 2022 și pe cea antropologică în 2024, însă pe rămășițe nu au fost găsite urme care să arate că bebelușul a fost rănit în timp ce era încă în viață, dar nici modificări care ar fi putut fi provocate de boli.

Astfel, la 18 decembrie 2024, procurorii au schimbat încadrarea juridică din omor în ucidere din culpă, lăsând deschisă ipoteza că decesul ar fi putut fi cauzat de acțiuni sau omisiuni ale mamei, potrivit Bihoreanul.

Ulterior, dosarul a fost trimis Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, instituția competentă să soluționeze astfel de cauze, însă nu a rămas mult timp în lucru. La doar o lună distanță, pe 30 ianuarie 2025, a fost clasat. Motivul invocat a fost „intervenția unei cauze care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale”, respectiv faptul că fapta data din 2015, iar răspunderea penală era deja prescrisă.

Avocatul Mircea Ursuţa, cel care a apărat-o pe doctoriță pe tot parcursul anchetei, a refuzat să dea mai multe detalii, afirmând: „Nu dorește să dea declarații despre acest subiect și nici mie nu mi-a dat acordul să fac comentarii”.