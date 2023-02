Un profesor din Iași a mers acasă la un elev de 11 ani și l-a bătut cu cureaua. Caz șocant

Un elev de clasa a V-a, de la Școala din Țuțora, județul Iași, care se găsea în plasament familial, a fost bătut de un profesor care predă Tehnologia Informației la instituția de învățământ.

Profesorul implicat în acest caz a venit la locuința băiatului și l-a lovit cu cureaua de la pantaloni, sub motivul că acesta l-ar fi jignit printr-o caricatură, elevul fiind talentat la desen.

Potrivit presei ieșene, conflictul a început pe 3 februarie, când, în urma unei ședințe cu părinții, asistentul maternal a fost contactat de director, care i-a spus să-l primească în vizită pe profesorul Marian Curmei, adesta dorind să poarte o discuție cu elevul.

Profesorul a fost primit în casă, dar s-a năpustit direct asupra copilului, lovindu-l cu cureaua.

Asistenta maternală a povestit pentru un ziar local ce s-a întâmplat în acea zi.

„În jurul orei 14:00 am participat la ședința cu părinții. În cadrul acestei ședințe nu s-a spus nimic negativ la adresa lui Alexandru. În după-amiaza aceleași zile, în jurul orei 16:00 am fost sunată de diriginte și m-a întrebat dacă sunt de acord să îl primesc în vizită pe domnul profesor de T.I.C (Marian Curmei – n.r.) pentru că are de precizat ceva în legătură cu Alexandru. L-am rugat pe diriginte ca tot ce are de discutat profesorul să discute la școală sau de ce nu mi s-a spus la ședința cu părinții. A spus apoi că e în folosul lui Alexandru și am acceptat. L-am întâmpinat pe profesor la poartă, era pentru prima oară când îl vedeam. Mi-ar fi plăcut să se prezinte, dar nu a făcut-o. Intrând în casă, vizibil nervos, s-a năpustit asupra lui Alexandru, care se afla în sufragerie, pe canapea.

Până să ajung eu în cameră, deja îl lovea. De față cu mine a scos cureaua de la pantaloni și a început să îl lovească. Am intervenit de urgență și i-am cerut explicații, întrebându-l dacă e normal așa ceva. Avea în telefon un desen în creion, cu un chip de om, alături de gura acestuia era desenat ceva, ca un morcov. A spus că acea caricatură a fost trimisă către direcție. Eu nu am înțeles legătura dintre desen și profesor, nu apărea nicăieri numele acestuia și nici nu semănau”, a precizat Maria Petrescu pentru BZI.