search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Până în 2030, aproape 50% din angajații români vor avea nevoie de formare sau recalificare STUDIU

0
0
Publicat:

Educația rămâne principala investiție pentru dezvoltarea pe termen lung a României, întrucât viitorul mediului de afaceri depinde de tinerii de astăzi, atrage atenția Asociația Business Service Leaders.

Angajați din sectorul IT FOTO: Shutterstock
Angajați din sectorul IT FOTO: Shutterstock

Cel mai recent proiect al Asociației Business Service Leaders (ABSL), Career Day, oferă elevilor perspective noi asupra viitorului profesional, contribuind pe termen lung la combaterea fenomenului de „brain-drain” și la consolidarea economiei.

În anul şcolar 2024–2025, ABSL, în parteneriat cu Școala de Valori, a implementat Career Day în 47 de licee din București, Brașov, Cluj, Iași și Timișoara, proiectul implicând 2500 de elevi. De asemenea, 155 de specialiști din 34 de companii membre ABSL au oferit peste 140 de ore de mentorat și dialog. Obiectivul a fost să prezinte tinerilor oportunitățile din domeniul serviciilor de business și IT și să îi ajute să își descopere o potențială carieră.

Rezultatele evaluărilor realizate înainte și după întâlniri arată schimbări semnificative de percepție. Dacă anterior 43,2% dintre elevi erau indeciși în privința carierei, după Career Day 41,86% dintre aceștia și-au clarificat opțiunile. În plus, ponderea celor care consideră important să își construiască un plan de carieră a crescut de la 43,9% la 77,41%. Elevii au conștientizat mai bine atât rolul consilierii vocaționale, cât și importanța dezvoltării competențelor pentru viitor.

“Educația este investiția cu cel mai mare randament pe termen lung, iar pentru ABSL rămâne o prioritate strategică. Rezultatele Career Day confirmă această nevoie: 67% dintre elevi au subliniat importanța unor astfel de inițiative pentru conectarea cu profesioniști și pentru înțelegerea abilităților necesare în viitor. Este momentul ca și politicienii să înțeleagă că numai prin educație putem construi o Românie competitivă, capabilă să își păstreze tinerii acasă și să asigure dezvoltarea pe termen lung”,  a declarat Adrian Baron, Președinte ABSL.

Piața muncii din România se transformă accelerat, cu o cerere tot mai mare pentru competențe digitale. Succesul depinde de programe de perfecționare bine implementate și de o colaborare solidă între mediul privat și cel public.

Studiile recente de HR arată că selecția candidaților în funcție de competențe este de cinci ori mai corelata cu performanța ulterioară decât nivelul de educație și de peste două ori mai relevantă decât experiența anterioară.

“Mediul de afaceri trece printr-o transformare comparabilă cu Revoluția Industrială. Nu putem anticipa fiecare etapă, dar știm că economia globală se va remodela profund. Ca de fiecare data, diferența o va face capacitatea de adaptare (flexibilitatea, reziliența și agilitatea) augmentate de această dată de gândirea analitică și de competențele digitale. Acestea sunt reperele care ne ajută să navigăm prin incertitudine și să valorificăm oportunitățile viitorului”, a declarat Cătălin Iorgulescu, Vicepreședinte ABSL.

Conform Raportului privind viitorul locurilor de muncă emis in 2025 de Forumul Economic Mondial, companiile din România manifestă un angajament puternic în dezvoltarea și recalificarea angajaților: 94% din angajatori intenționează să investească în formarea acestora, peste media globală de 85%.

Până în 2030, aproape 50% din angajați vor avea nevoie de formare sau recalificare, în timp ce aproximativ 40%  își vor putea continua activitatea fără schimbări majore. În România, 29%  dintre angajați vor fi sprijiniți prin programe de perfecționare, iar 18% vor trece prin procese de recalificare și redistribuire către noi roluri.

Pe măsură ce transformările digitale, globalizarea și modelele de afaceri emergente accelerează schimbarea, companiile membre ABSL estimează că majoritatea joburilor pentru care vor recruta până în 2030 vor suferi transformări profunde comparativ cu cele existente astăzi.

Asociaţia Business Service Leaders în România (ABSL) este cea mai importantă organizație care reprezintă sectorul de business services, adunând în componența sa peste 80 de companii care își desfășoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
mediafax.ro
image
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba spaniolă
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Când începe școala în 2025. Ministrul Educației nu a putut să dea un răspuns
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Anunț privind tichetele de 50 de lei pentru curent de la ministrul Muncii! Cererile pentru vouchere se pot depune și la primărie
mediaflux.ro
image
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte