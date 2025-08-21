Noul hipermarket ATAC din Oradea are deschise 120 de noi locuri de muncă

Auchan România, unul dintre cei mai importanți retaileri, recunoscut pentru prețurile mici, gamele adaptate și inovația comercială, va inaugura în curând primul magazin ATAC din Oradea și recrutează pentru 120 de noi locuri de muncă.

Noul magazin ATAC Hiper Discount va fi amplasat în centrul comercial Oradea Retail Plaza și oferă oportunități de angajare pentru rolurile de manager departamente comerciale, operator vânzări polivalent și agent de securitate. Odată cu această deschidere, rețeaua ATAC, apreciată pentru politica de prețuri avantajoase care scad în funcție de volum, va ajunge la 10 unități la nivel național. Conceptul propune un format simplu și eficient, ideal pentru cumpărături rapide și economii semnificative, fiind deja prezent în Brașov, Galați, Târgu Mureș, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Timiș și București. În total, în magazinele ATAC, lucrează în prezent 850 angajați.

Pachet salarial atractiv și beneficii care sprijină evoluția carierei pentru viitorii angajați

Cu aproximativ 7.000 de angajați la nivel național, dintre care peste 2.700 au o vechime între 10 și 19 ani, Auchan se numără printre cei mai importanți angajatori din România. Compania oferă un mediu de lucru incluziv, axat pe oportunități reale de promovare și programe dedicate dezvoltării profesionale. Recunoscut drept Angajator de Top în România pentru al treilea an consecutiv, retailerul investește constant în oameni, punând accent pe formare și motivare, și completează experiența profesională cu numeroase beneficii, precum:

● Pachet salarial atractiv, bonusuri de performanță și sporuri plătite pentru orele lucrate în weekend, de noapte și de sărbători legale.

● Tichete de masă (40 ron/zi), primă de vacanță (minim 50% din salariu, în funcție de vechimea în companie), prime de Paște și de Crăciun, prime pentru zile speciale din viața angajatului.

● Asigurare de sănătate, stomatologică și asigurare de viață.

● Minim 23 zile de concediu de odihnă, zi liberă de ziua de naștere și alte zile libere pentru evenimente speciale.

● Plata în avans a maxim 50% din salariu, la nevoie.

● Discount de 5% la achizițiile din ATAC și Auchan.

● Oportunități de avansare și dezvoltare a carierei.

Persoanele interesate de un loc de muncă în cadrul noului magazin ATAC sunt invitate să aplice online pe site-ul companiei – Auchan Cariere sau să trimită CV-ul la adresa de e-mail oradea@auchan.ro.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 470 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 40 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.