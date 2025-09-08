Video Un câine, vedeta deschiderii de an școlar la Iași. Patrupedul l-a eclipsat pe primarul Chirica

Discursul primarului municipiului Iași la deschiderea de an școlar a fost perturbat luni de un câine care și-a făcut apariția în curtea școlii.

Un câine de rasă, care nu se știe cum a pătruns în curtea unei unități școlare din Iași, unde avea loc deschiderea noului an de învățământ, a fost mai popular decât primarul Mihai Chirica.

Câinele care s-a plimbat prin fața invitaților și elevilor i-a amuzat în special pe copii, iar videoclipul cu el a devenit viral pe rețelele sociale.

„Nici câinele nu-l halește pe primar”, a comentat o persoană, pe TikTok, după ce din imagini se vede că patrupedul se îndepărtează de edil atunci când acesta se apropie de el.

„E cățelul vostru? Al cui e cățelul?”, întreabă primarul în jur, fiind respins de animal atunci când a vrut să îl atingă cu mâna.

Chiar și așa, Mihai Chirica nu a pierdut ocazia de a se lăuda cu școlile din Iași, el susținând că sunt investite 100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică a clădirilor școlare.

De altfel, în multe unități de învățământ politicienii nu au fost bine primiți la deschidere, iar luni, 8 septembrie, în locul obișnuitelor festivități, cu discursuri și primiri călduroase, prima zi de școală a adus anul acesta mitinguri și marșuri de protest. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” și Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” au organizat în București, o acțiune de amploare.

„Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”, transmit sindicaliştii.

Aceștia îl critică dur pe ministrul Educației, Daniel David: „Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern. Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”.