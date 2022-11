Soluţia de trafic găsită de Mihai Chirica, primarul de Iași: elevii să vină mai târziu la şcoală

Mihai Chirica, primarul Iașiului, consideră că astfel s-ar reduce traficul de la orele de vârf atât în cursul dimineții, cât și în cursul după-amiezii. Propunerea va fi adresată Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Primarul Mihai Chirica a declarat că o analiză preliminară privind traficul din oraș arată că, la orele de vârf, părinții care își duc copiii la școală au o influență majoră în circulația rutieră.

„Intenționăm, după o analiză făcută în ultimele săptămâni, să cerem Inspectoratului Școlar Județean ca învățământul primar de zi să înceapă cu ora 8.30, este cel care are influența cea mai accentuată în traficul de dimineață, odată cu începerea școlii. În felul acesta, am decala un pic față de începutul altor cursuri, mai sunt care încep la 8 fără un sfert sau la 8 și un sfert, dar ponderea cea mai mare în trafic o are învățământul primar pentru care o să cerem să înceapă la 8.30”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Potrivit Ziarului de Iași, edilul a subliniat că, prin implementarea unei astfel de măsuri, s-ar reduce traficul de la orele de vârf atât în cursul dimineții, cât și în cursul după-amiezii. O astfel de propunere va fi adresată Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași de către municipalitatea ieșeană.

Analiza de trafic

Analiza preliminară de trafic arată că ponderea cea mai mare între șoferii care își duc copiii la școală este dată de cei care vin în zone centrale dinspre cartiere periferice sau comune limitrofe, notează sursa citată.

„Ar fi mai comod și pentru părinți, și pentru copii - s-ar trezi puțin mai târziu - și pentru trafic, și pentru noi toți. Sperăm ca Inspectoratul să înțeleagă, sigur este receptiv, iar noi nu facem propunerea abuziv, avem studiul de trafic și urmează să primim datele finale, vrem să comunicăm, să dialogăm și să găsim soluția cea mai bună”, a mai spus Mihai Chirica.

El a subliniat faptul că face referire strict la învățământul primar, respectiv elevii din clasa pregătitoare și până în clasa a IV-a inclusiv.

Curse speciale pentru elevi și studenți

Compania de Transport Public Iași pune la dispoziția elevilor, în fiecare dimineață, curse speciale pe 12 trasee, respectiv un total de 18 autobuze și 3 tramvaie pe rutele 3b, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 28, 36, 42, 43 și 52, orele de plecare fiind cuprinse între 7.00 și 7.20.

Toate cursele au autocolante speciale pentru identificare, în condițiile în care accesul este permis doar elevilor, iar în cazul preșcolarilor și pentru însoțitori. În plus, din anul 2020, transportul public a devenit gratuit pentru elevi, peste 120 de unități de învățământ din oraș urmând pașii necesari astfel încât elevii și preșcolari să obțină abonamente gratuite.

Gratuitatea abonamentelor pentru elevi în Iași a fost implementată în anul 2020. Iașul se situează în topul orașelor care folosesc transportul în comun și este unul dintre puținele județe care asigură curse speciale pentru elevi.

„An de an, conducerile Primăriei Municipiului Iași și Companiei de Transport Public fac apel la ceilalți călători să respecte specificul acestor curse, accesul în acestea fiind permis doar pentru elevi, iar în cazul copiilor de vârstă mică și pentru însoțitori”, subliniază autoritățile locale din Iași.