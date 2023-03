Sahara de Iași. Seceta şi vântul puternic au creat imagini incredibile în zona Moldovei FOTO

Vântul puternic, care şi-a făcut simţită prezenţa zilele acestea în întreaga ţară, a oferit imagini care, pe cât sunt de spectaculoase, tot pe atât sunt de îngrijorătoare.

O astfel de situaţie a fost semnalată, prin intermediul reţelelor de socializare, de către prof. univ. dr. Silviu Gurlui, care a surprins câteva imagini impresionante din Iaşi. Vântul puternic, care a fost resimţit mai ales pe data de 28 martie 2023, a provocat, pe lângă pagube, şi fenomene ce amintesc de Sahara. Pentru aceste peisaje, susţine fizicianul din Iaşi, de vină este şi seceta.

,,Peisaj din viitor. Va trebui să ne obişnuim repede cu aşa imagini. Sahara pare tot mai aproape. Sol uscat, secetă",

Vântul puternic a cauzat mai multe pagube

Cel puţin la nivelul Iaşului, vântul puternic a provocat mai multe pagube materiale. Astfel, mai mulţi copaci au fost rupţi în timpul rafalelor iar pompierii ieşeni au avut parte de o zi plină de intervenţii Totodată, multe probleme au fost şi cu panourile publicitare din oraş, care au fost afectate de vânt dar şi cu acoperişurile unor clădiri.

,,Am avertizat populaţia din Moldova că pe 28 martie, între orele 8.00-17.00, se vor întâmpla multe incidente. am avertizat că trebuie să avem grijă, că trebuie să fim atenţi la corpurile care pot fi smulse, ajungând la sol ca nişte veritabile proiectile care pot face pagube mari sau ne pot răni foarte rau. Şi pe 29 martie mai avem episoade de vânt puternic, tot peste Moldova. Nu ca pe 28 martie, dar încă pot fi provocate pagube. Vântul puternic a doborât copaci, garduri, panouri, acoperişuri, etc. Totodată, a săltat tone de praf în atmosferă. Este bine să avem grijă", avertizează Silviu Gurlui.

În cursul dimineţii de 28 martie, vântul puternic a doborât un copac în Iaşi, în zona Copou. Acesta s-a prăbuşit peste o staţie de autobuz, pe care a distrus-o în întregime. Norocul a făcut ca, în acel moment, să nu se afle călători în zonă.