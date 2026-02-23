Criminalul care și-a atacat fosta soție cu un ciocan, după care a incendiat-o, a fost condamnat pe viață

Judecătorii Tribunalului Iași l-au condamnat pe Andrei Beucă la închisoare pe viață, la care se adaugă încă cinci ani și 96 de zile.

Andrei Beucă a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat cu premeditare și prin cruzimi, la care se adaugă cinci ani pentru tâlhărie calificată. De asemenea, a fost obligat să urmeze un tratament medical psihiatric și să plătească peste 68.000 de lei Spitalului „Sf. Spiridon” pentru costurile îngrijirilor acordate victimei. Hotărârea nu este definitivă, scrie Ziarul de Iași.

Evenimentul oribil pentru care a fost condamnat a avut loc pe 14 aprilie 2025, la Iași. Beucă și-a agresat cu brutalitate fosta soție, apoi a incendiat-o, la doar o săptămână după ce fusese eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă pentru violență domestică.

Agresorul, cu un trecut violent, fusese condamnat după ce, în timpul divorțului, a atacat-o pe femeie și a rănit grav un alt bărbat. Împins de gelozie, el a urmărit-o pe Daniela, fosta soţie, şi, atunci când a suprins-o pe acesta într-un local cu noul său partener, a luat-o la bătaie şi a înjunghiat un client care a încercat să intervină.

După acest incident, care a avut loc în urmă cu doi ani, el a fost condamnat la închisoare, iar anul trecut a fost eliberat pentru „bună purtare”.

În dimineața atacului, în jurul orei 5, Daniela, în vârstă de 47 de ani, se întorcea acasă după o tură de noapte. Nu știa că fostul soț, Andrei Cosmin Beucă, o aștepta în fața blocului, pregătit de atac. A lovit-o cu un ciocan până când femeia s-a prăbuşit la pământ, apoi i-a dat foc și a fugit de la locul faptei.

Femeia a fost găsită în stare critică, cu arsuri pe 60% din corp și traumatisme severe la cap și față. A fost intubată de urgență, iar echipa medicală depune eforturi pentru a-i salva viața.

„Era într-o stare foarte gravă. Cu traumatism facial, cu fracturi, cu arsură care a fost estimată la 60% din suprafaţa corporală cu gradul 2 şi 3, afectând inclusiv căile aeriene şi faţa. Pacienta a fost sedată, intubată. Starea este foarte gravă. Este instabilă. Echipa din întreg spitalul se luptă pentru viaţa acestei femei”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași.

După mai multe ore de căutări, poliţiştii de la Serviciul de Investigații Criminale Iași au reuşit să găsească pe Andrei Cosmin Beucă nu foarte departe de locul atacului. El era în stare avansată de ebrietate şi avea asupra lui o sticlă cu antigel din care se pare că voia să bea, pentru a se sinucide, deşi a mărturisit clar că nu are remuşcări.

„Am vrut să o omor. Nu ştiu dacă a murit. Nu am milă şi nu îmi pare rău”, a declarat bărbatul care şi-a mutilat fosta soţie, împreună cu care are un fiu adolescent.

Femeia a murit după câteva zile la Spitalul Sf. Pantelimon din Iași.