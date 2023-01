Flurona lovește din nou. Bebeluş de cinci luni, infectat atât cu gripă, cât și cu coronavirus

Probele prelevate de la bebelușul de cinci luni s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate Publică la Iaşi, în vederea confirmării. Anunțul a fost făcut chiar de Ministrul Sănătăţii.

Un bebeluş de cinci luni din județul Iaşi este infectat cu mixul de virusuri cunoscut mai nou ca „Flurona”. Cel puțin asta arată rezultatele testelor rapide pentru gripă și coronavirus. Potrivit Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, se așteaptă rezultatele probelor care au fost trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică la Iaşi, în vederea confirmării.

„A fost confirmat un bebeluş de cinci luni, cu teste rapide. Probele de la el s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate Publică la Iaşi, în vederea confirmării printr-un test PCR. Aşteptăm şi noi rezultatele”, a declarat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii a precizat că problema nu este că bebeluşul are o poliinfecţie, ci modul în care acesta va evolua. „Până la urmă, dacă evoluţia clinică a copilului nu este problematică, şi nu am niciun fel de informaţie că ar fi problematică, nu asta este problema, că are o poliinfecţie. Problema e dacă evoluează clinic favorabil", a adăugat ministrul Alexandru Rafila.

Vaccin antigripal gratuit

Vestea vine după ce o femeie în vârstă de 74 de ani diagnosticată cu „Flurona", termen folosit pentru infecţia simultană cu virusul gripei sezoniere şi COVID-19, a decedat.

Ministrul a anunţat, de asemenea, că a fost găsită o soluţie pentru ca mai multe persoane să beneficieze vaccin antigripal gratuit.

„(...) Am adoptat o lege care permite compensarea vaccinului, lucru care nu a fost posibil până în momentul de faţă. Şi în felul ăsta, oricine are o boală cronică, sau are o anumită vârstă, peste 65 de ani, poate să obţină o reţetă să obţină gratuit vaccinul de la farmacie, iar şi pentru restul populaţiei, tocmai ca să creştem acoperirea vaccinală şi cine doreşte să se vaccineze, să putem să acoperim un procent, rămâne de văzut care, probabil în jur de 50%, încât vaccinul să fie accesibil şi să nu mai stăm cu liste şi cu alte lucruri de genul ăsta, cine doreşte se duce, îşi procură vaccinul şi se vaccinează la medicul de familie sau în farmacie", a explicat ministrul Alexandru Rafila.

Vaccinul își face efectul în zece zile

Specialiștii spun că nu este târziu să ne vaccinăm antigripal. Medicii infecționiști atrag atenția că pacienții cu boli cronice și trecuți de vârsta de 65 de ani sunt o categorie mult mai vulnerabilă în fața infecțiilor respiratorii de sezon, în condițiile în care pandemia de SARS-CoV-2 încă nu s-a terminat. Aceștia recomandă atât vaccinarea antigripală, cât și cea împotriva COVID-19 cu vaccin bilavent.

„Categoric nu este târziu să ne vaccinăm acum. Niciodată nu este timpul pierdut. Doar că trebuie luat în calcul un interval de timp de zece zile până când voi avea efectul scontat de la vaccin. Și că, atunci când mă vaccinez nu trebuie să fiu într-un episod acut de boală”, explică dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București.

Medicii atrag atenția că secțiile de la terapie intensivă funcționează în acest moment la capacitate maximă.