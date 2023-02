Bebeluș internat la Iași cu sindrom post-Covid, la un pas de moarte. Fetița avea numai două luni

Bebelușul a fost la un pas de moarte. Inițial, mama fetiței de doar două luni a crezut că este vorba despre „roșu în gât”, dar starea ei s-a agravat rapid. S-a format o echipă multidisciplinară pentru salvarea micuței.

O fetiță din județul Suceava, internată în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, a fost la un pas de moarte din cauza unui sindrom post-Covid.

Inițial, mama copilului a crezut că este vorba despre banalul „roșu în gât”, însă, la câteva ore după apariția primelor simptome de răceală, starea generală a micuței s-a agravat.

Fetița a fost internată în primă fază la Spitalul Județean din Suceava, apoi fiind transferată cu elicopterul la Spitalul de Copii din Iași.

„Am tratat-o de roșu în gât. În ziua vaccinului a strănutat parcă de două ori. Tot am mers la vaccinul de două luni. Am venit acasă, a mâncat, a dormit, iar seara, la ora 23.00, a făcut temperatură 38,2 grade Celsius și i-am dat ce mi-a prescris medicul. Dimineață a vomitat de trei ori și am zis să mergem la spital, pentru că este ceva în neregulă. Ne-a internat, ne-a pus tub de oxigen și ne-a trimis la Iași. Ea a venit cu elicopterul, iar eu am venit cu mașina personală, cu soțul. Am găsit-o aici intubată. Am înțeles că a venit în stop cardiorespirator. A stat nouă zile în spital. A făcut plasmafereză și transfuzii de sânge”, a spus mama fetiței.

Copilul de numai două luni a ajuns în Secția Clinică III Pediatrie a Spitalului „Sf. Maria” din Iași, iar din acel moment medicii, împreună cu asistentele și restul personalului medical, au luptat pentru viața fetiței.

„Este cazul unui sugar, în vârstă de patru luni în prezent, care s-a internat în spitalul nostru în urmă cu mai bine de o lună. A fost internat prin transfer de la Spitalul din Suceava, cu stare generală gravă, cu sepsis punct de plecare pulmonar, motiv pentru care a necesitat tratament în secția de Terapie Intensivă, unde mult timp a fost intubat. În momentul internării, nu am observat infecția cu virusul SARS-CoV-2, dar analizele efectuate în timpul spitalizării au evidențiat trecerea prin boală”, explică prof. dr. Laura Trandafir.

Echipa medicului Laura Trandafir a reușit să o salveze pe micuță.

Efectele cardiace post-COVID la copii

Astenia, oboseala şi dificultăţile în respiraţie la copiii care au trecut prin boala COVID-19 ar trebui să le ridice semne de întrebare părinţilor, spun medicii specialişti.

Sechelele post-Covid în rândul copiilor se manifestă în funcţie de starea generală pe care o are pacientul, dar există, spun medicii, câteva semnale care ar trebui să îi alerteze pe părinţi.

„Pot prezenta şi copiii sănătoşi simptomatologie specifică acestei boli, dar, în general, formele grave sunt întâlnite la copiii cu malformaţii congenitale cardiace. Dacă se asociază şi obezitate, şi diabet... Ceea ce ne poate atrage atenţia ar fi următoarele: o astenie, o oboseală, dificultăţi în respiraţie. Să fim atenţi la toate aceste aspecte”, explică dr. Alina Costina Luca.

În cazul pacienţilor copii, care au avut o formă severă a bolii COVID-19, medicul ieşean recomandă un control cardiologic lunar, imediat după trecerea prin boală.

„Dacă sunt forme uşoare, care trec neobservate, nu-l vom duce pe copil lunar la medic. Dar, dacă ne referim la formele grave ale bolii, eu aş recomanda un control cardiologic lunar. Sigur, aceste cazuri grave sunt urmărite la Urgenţe, dar trebuie verificate şi după ce s-au negativat. Eu îi chem, la o lună după boală, sistematic, lunar”, mai explică dr. Alina Costina Luca.