Urmărire ca în filme în Dolj. Un polițist a fost lovit în față de fratele unui șofer fără permis

Doi frați din comuna Unirea, județul Dolj, au fost reținuți după un incident pornit de la un banal control în trafic, care a degenerat în urmărire și violențe, un polițist fiind lovit în timpul intervenției.

Sursa: IPJ Dolj

Un control rutier de rutină s-a transformat într-un incident violent în județul Dolj, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a fugit până la locuința tatălui său. Situația a escaladat rapid în momentul în care fratele acestuia a intervenit agresiv, amenințând oamenii legii și lovind în față unul dintre agenți. Cei doi au fost ulterior reținuți, unul pentru conducere fără permis, celălalt pentru ultraj, notează presa locală.

Incidentul a avut loc în data de 10 aprilie 2026, în jurul orei 18:00, pe raza comunei Unirea, unde polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Cetate au încercat, în timpul unui control de rutină, să oprească o autoutilitară. Șoferul a ignorat semnalul regulamentar și și-a continuat deplasarea, ceea ce i-a determinat pe agenți să pornească în urmărirea lui.

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, și-a continuat drumul până în fața locuinței tatălui său, unde a abandonat autoutilitara și a fugit în curtea imobilului.

Polițiștii au intervenit pentru a-l imobiliza, însă în acel moment situația a degenerat, după ce fratele șoferului, un bărbat de 46 de ani, a devenit agresiv, i-a amenințat cu moartea pe polițiști și l-a lovit pe unul dintre agenți în față.

Verificările ulterioare au arătat că bărbatul aflat la volan nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, ceea ce a agravat situația juridică.

„Doi bărbați, de 46 și 49 de ani, din comuna Unirea, au fost reținuți, pentru 24 de ore, primul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, iar cel de-al doilea sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În fapt, la data de 10 aprilie 2026, în jurul orei 18.00, polițiști din cadrul Secției nr.9 Poliție Rurală Cetate au efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului unei autoutilitare ce circula pe drumurile publice din comuna Unirea.

La vederea polițiștilor, conducătorul auto a refuzat să oprească, continuându-și deplasarea până în fața locuinței tatălui său. Ulterior, acesta a coborât din autoutilitară și a fugit în curtea imobilului.

Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia, iar, în momentul imobilizării, în sprijinul conducătorului auto a intervenit fratele acestuia, de 46 de ani, care le-a adresat polițiștilor amenințări cu moartea, lovindu-l pe unul dintre aceștia în zona feței.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că la volanul autoutilitarei s-ar fi aflat un bărbat de 49 de ani, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

Au fost puse în executare două mandate de aducere cu pătrundere fără consimțământ, cei doi bărbați fiind conduși la audieri.

În urma probatoriului administrat de către procuror, cu suportul organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Poliției municipiului Calafat și Secției nr.9 Poliție Rurală Cetate, cei doi bărbați au fost reținuți, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, va fi solicitată luarea de măsuri preventive față de cei doi reținuți”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.