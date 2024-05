Surpriza înfricoșătoare de care au avut parte turiștii într-o mare cetate medievală: „Vipere lângă scări, la plajă” VIDEO

Deși dotată cu o telecabină care a costat patru milioane de euro, în prima lună de funcționare a instalației, numeroși turiști s-au arătat dezamăgiți de excursia în Cetatea medievală Deva.

Cetatea medievală Deva se numără printre cele mai vizitate locuri din Hunedoara, chiar dacă în prezent incinta I a ansamblului istoric nu este accesibilă publicului.

Telecabina Cetății Devei a stârnit nemulțumiri

La sfârșitul lunii martie, a fost inaugurată noua telecabină de pe Dealul Cetății Devei, în urma unei investiții de patru milioane de euro a municipalității din Deva (video).

Noul ascensor, menit să faciliteze urcarea turiștilor în Cetatea medievală Deva, s-a defectat de mai multe ori în prima lună de funcționare, iar Primăria Deva a arătat că problemele apărute la instalația de cablu au creat daune materiale și prejudicii de imagine administrației locale.

„De la data punerii în funcțiune, în repetate rânduri au fost constatate defecțiuni tehnice ori funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor, ceea ce a generat oprirea pentru diferite intervale de timp a ascensorului. În 19 aprilie, i-am notificat pe reprezentații asocierii de firme care a executat investiția și întrucât situația nu s-a remediat, în zilele următoare vom demara față de aceștia acțiunea civilă, urmând a solicita daune materiale corespunzătoare perioadei în care telecabina nu a funcționat și daune morale generate de afectarea negativă a imaginii și reputației UAT Municipiul Deva”, informa primarul Devei, Florin Oancea.

Recenzii negative după vizita în Cetatea medievală Deva

Problemele legate de noua telecabină de pe Dealul Cetății Devei, dar și faptul că lucrările de reabilitare a Incintei I a ansamblului istoric nu au fost finalizate, astfel că spațiile din palatul medieval nu pot fi vizitate, au creat nemulțumiri turiștilor.

În ultimele săptămâni, mai mulți turiști au lăsat recenzii negative în urma vizitei în Cetatea medievală Deva.

„Funicularul este absolut ineficient, un singur vagon, pe un singur fir, timp de așteptare foarte lung, se formează cozi uriașe. Nicio mențiune despre faptul că Incinta I a Cetății este închisă, se poate vizita doar exteriorul. Nu există afișat program de vizitare. Sus nu există toalete, pe la colțuri e plin de “amintiri” de la cei care le-au căutat. Deși am luat bilet dus-întors la funicular, am preferat să ne întoarcem pe jos, timpul la coada formată ar fi depășit o oră. Nu recomand, mai ales în sezon”, a transmis unul dintre oaspeții recenți ai cetății, într-o recenzie pe Google.

Un alt vizitator s-a plâns, la rândul lui, de lipsa toaletelor.

„Superbă cetatea, intrare gratuită, renovată frumos dar: nici măcar un singur WC l așa punct turistic? Incredibil, inacceptabil, face lumea tot pe la colțuri, ca pe vremuri… De telecabină nu mai zic, se strică la două zile, nici măcar nu am stat la coadă, mergeau că sardinele. Mai sunt și traverse de lemn lipsă sau rupte pe unele terase suspendate peste ziduri, un pericol fizic real. Peisajul este rupt din Rai, dar pare o treabă tipic românească… Nu știu când ne revenim. Să nu mai avem pretenții de Schengen și civilizație că nu suntem nici aproape măcar”, a transmis acesta, într-o recenzie pe Google.

Vipere la Cetatea Devei

Un turist a remarcat pericolul reprezentat de viperele care trăiesc pe Dealul Cetății Devei. „Priveliștea superbă, cinci stele. Urcat cu mașina, cinci stele. Cetatea închisă, o stea, lift defect, o stea, vipere lângă scări, la plajă, o stea”, a scris oaspetele așezării.

Și alți vizitatori au observat vipere pe Dealul Cetății Devei, prezența lor fiind atestată de-a lungul timpului, de peste un secol.

Unii oaspeți ai ansamblului medieval s-au arătat mulțumiți de experiența trăită în Cetatea Devei.

„Cetatea este foarte frumoasă și relativ bine păstrată, dar mai e loc de îmbunătățiri pe partea turistică, deoarece are potențial uriaș. Am urcat și am coborât cu telecabine, căci ni s-a părut mai convenabil și nu am avut nici prea mult timp ca să urcam la cetate. Sus ne-au întâmpinat zidurile impunătoare ale cetății, foarte bine conservate, dar cetatea era în reabilitare, așa că turul nostru a fost mai mult în curtea exterioară”, relatează un alt turist.

Peste 11.000 de oameni au lăsat recenzii pe Google, după vizitarea cetății Devei. cel mai popular monument istoric din Hunedoara rămâne Castelul Corvinilor, cu peste 42.000 de recenzii pe Google.



Incinta I din Cetatea medievală Deva va fi redeschisă în luna mai

Cetatea medievală Deva a intrat în șantier în vara anului 2022, iar în ultimii doi ani au fost reabilitate monumentele din Incinta I, care cuprinde Palatul Princiar și curțile interioare ale ansamblului istoric.

→ Imaginea 1/39: Cetatea medievala Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (41) jpg

Înconjurată de ziduri groase de piatră, Incinta 1 din Cetatea medievală Deva va fi redeschisă publicului la mijlocul lunii mai, potrivit celor mai recente informări de la Primăria Deva.

După ce au fost investite peste 23 de milioane în lucrările de reabilitare, Cetatea medievală Deva se înfățișează, la finalul lucrărilor, cu totul schimbată față de cea din urmă cu un deceniu, când a intrat pentru prima dată în reabilitare.

Locul cărărilor a fost luat de alei de piatră și de numeroase trepte, iar în curtea acoperită în trecut cu pământ și iarbă a fost amenajată o mică scenă pentru evenimente, în fața unui șir de bănci pentru turiști și viitorii spectatori ai acestora.

Câteva dintre spațiile nefolosite de la etajele monumentului au fost redate circuitului de vizitare, după construcția unor scări și plafoane de lemn.

Curtea mare din Cetatea medievală Deva va fi dedicată evenimentelor culturale și va fi mobilată cu piese de artilerie de epocă, arme specifice diferitelor epoci istorice prin care a trecut cetatea, în timp ce în pivnița mare vor fi redate, cu ajutorul manechinelor și uneltelor de epocă scene din viața garnizoanei cetății.

Pivnița mică va fi transformată într-o încăpere memorială, dedicată lui David Ferencz - fondatorul și primul episcop al Bisericii Unitariene, care a fost încarcerat și a murit în Cetatea Deva, în secolul al XVI-lea.

Temnița cetății va fi și ea dotată cu obiecte de epocă medievală, menite să îi redea atmosfera apăsătoare din vremea funcționării ei, arată Primăria Deva.