Bătrâna Dacie transformată în mașină de Miliție. Cum arată „spaima șoselelor” din anii '70 VIDEO

Un român și-a transformat bătrâna Dacie într-o mașină de Miliție. A salvat-o de la fier vechi și a recondiționat-o ca vehicul istoric, pe care îl folosește aproape zilnic (video).

Viorel Matieș, un localnic din Brad, județul Hunedoara, a salvat de la fier vechi o Dacia 1310, din anii ‘70, și a transformat-o într-o mașină de Miliție. A devenit astfel unul dintre șoferii cei mai adesea trași pe dreapta de polițiștii rutieri, care doresc adesea să își facă fotografii alături de ea, ori să o „inspecteze”.

Dotări pe mașinile de Miliție

Lumea se oprește la vederea ei, iar simplul motiv că circulă la volanul unei astfel de mașini este suficient pentru ca Viorel Matieș să fie adesea oprit de polițiști, mulți dintre curioși să vadă cum arăta mașina pe care unii români o catalogau drept „spaima șoselelor” în anii de comunism.

„Această mașină a fost salvată de la fier vechi. Un amic m-a chemat să îl ajut să o transporte la un centru de colectare, deci să o radieze, să o distrugă. Am văzut că starea ei era încă relativ bună, și am hotărât să o salvez. Știind că în zonă nu mai există nicio mașină de Miliție, m-am decis să încep reconstrucția ei. Practic, am refăcut-o de la zero. Cel mai greu a fost să găsesc echipamentul, respectiv, goarna, girofarul și piese din interior, pentru că odată cu dispariția mașinilor au dispărut și echipamentele lor”, spune Viorel Matieș, vicepreședinte al clubului pasionaților de mașini de epocă Retromobil - județul Hunedoara.

Cum au dispărut mașinile de Miliție

În afara accesoriilor specifice mașinilor de Miliție, autospecialele de epocă nu aveau dotări suplimentare care să le facă mai puternice sau mai rapide decât Daciile din aceeași clasă, spune Viorel Matieș.

Nici nu aveau nevoie, pentru că în cele mai multe cazuri, simplele inscripții „Miliția”, de pe uși și capotă, goarna și girofarul erau suficiente pentru a inspira teamă celor care încercau să evite întâlnirea ofițerii de Miliție.

→ Imaginea 1/12: Masina de Militie Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg

Toate echipamentele de pe mașina de epocă a colecționarului din orașul Brad din Hunedoara funcționează, iar acesta poate circula cu ea pe drumurile publice.

„Mașinile de Miliție, ca și inscripție, au dispărut din decembrie 1989, odată cu desființarea instituției. Mașinile au fost reinscripționate cu Poliția, iar începând cu 1990 culorile s-au schimbat, în sensul că au primit un albastru mult mai închis, un albastru - indigo, spre deosebire de acest albastru. Ulterior au fost schimbate și elementele de avertizare luminoasă și sonoră, cu unele mai moderne, de import. Pe vechile mașini, girofarul era produs la Oradea și la Timișoara până în 1980, iar după 1980 au început să fie fabricate și la București. În schimb, goarna era importată din Japonia, în timp ce instalația acesteia din interior era produsă la București”, spune Viorel Matieș.

După 1990, Daciile folosite de polițiști au început să fie treptat înlocuite cu mașini mai performante, ca Renault, VW Passat, Dacia Logan, VW Polo și BMW, amintește colecționarul.