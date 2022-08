Dosar penal în cazul avionului prăbușit în Giurgiu. Sunt cercetate fapte legate de consumul de alcool

Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal în care anchetează cauzele prăbușirii avionului de mici dimensiuni de la Giurgiu.

Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal în care anchetează, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fără documente de certificare. Aparatul ar fi fost la cea de a doua călătorie a zilei și nu ar fi avut plan de zbor, conform surselor Digi24.

Un avion de agrement s-a prăbușit, sâmbătă, în localitatea Letca Nouă din județul Giurgiu. La fața locului au fost descoperite două cadavre carbonizate. „În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, conform comunicatului Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Cât de grave sunt faptele

Conform Cod Aerian al României, „Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”.

De asemenea, „efectuarea serviciului de către personalul aeronautic aflat sub influenţa băuturilor alcoolice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă; efectuarea serviciului de către personalul aeronautic care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Același Cod Aerian al României prevede că pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Dramele de pe cerul României

Nouă accidente în care au fost implicate aeronave de mici dimensiuni au avut loc în România în ultimii ani

2022

26 martie - Un avion de acrobaţie s-a prăbuşit în comuna Târgşoru Vechi, sat Strejnicu, judeţul Prahova. Pilotul a decedat.

2021

10 august - Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe raza localităţii Chitila, pe un câmp, două persoane rănite, conştiente, fiind preluate de SMURD şi transportate la spital.

2020

19 martie - Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, în zona localităţii Şiria din judeţul Arad, fiind înregistrate două victime.

2019

15 mai - Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit într-o zonă montană din apropierea oraşului Nehoiu din judeţul Buzău, accident în urma căruia două persoane au murit.

21 februarie - O aeronavă de şcoală şi agrement, cu două persoane la bord, a aterizat forţat pe o zonă de câmp, în apropierea aeroportului Tuzla. Aparatul de zbor era unul bimotor de tip Diamond Aircraft (DA) 42, iar accidentul a avut loc în apropierea pistei. O persoană a decedat.

2018

7 noiembrie - Un accident aviatic în care a fost implicat un aparat de zbor de mici dimensiuni a avut loc pe un câmp de lângă localitatea argeşeană Topoloveni. Pilotul a fost rănit.

4 august - Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer în timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localităţii Frătăuţii Vechi, din judeţul Suceava. Unul dintre piloţi a murit.

2017

21 octombrie - Un avion de mici dimensiuni a aterizat forţat pe un câmp din judeţul Alba, în zona localităţii Vinţu de Jos, incident în urma căruia pilotul a murit.

19 octombrie - Un avion de mici dimensiuni cu două persoane la bord, s-a prăbuşit în zona localităţii Tătăruşi din judeţul Iaşi. În urma impactului, pilotul aparatului a murit, iar cea de-a o doua persoană a suferit multiple contuzii.