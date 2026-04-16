Unic în România: pistă de bob printre copaci la Galați, inspirată din Germania și Austria. Noua atracție a verii pentru iubitorii de adrenalină

O pistă de bob unică în România a fost inaugurată în pădurea Gârboavele din județul Galați, alături de trasee de mountain bike, zone de escaladă și spații de relaxare în aer liber. Investiția se ridică la 15,4 milioane de lei.

Vești bune pentru pasionații de adrenalină. Consiliul Județean Galați a inaugurat joi, 16 aprilie, „Bob & Bike Adrenalina Gârboavele”, o zonă de agrement considerată unică în România.

Noul complex de agrement inaugurat în Pădurea Gârboavele, în zona Parcului de Aventură, conține: două piste de bob cu o lungime totală de peste 1,5 kilometri, două trasee de mountain bike –unul de tip family (2,6 km) și unul competițional XCO (4,3 km) – un turn de escaladă de 10 metri, locuri de joacă pentru copii, foișoare și un amfiteatru destinat evenimentelor în aer liber.

„Am promis că vom face în Pădurea Gârboavele cea mai atractivă zonă de agrement din Regiunea Sud-Est și iată că ne ținem de cuvânt! După deschiderea Parcului de Aventură EscapeLand, lansăm acum Bob & Bike Adrenalina Gârboavele – o zonă de agrement și mai spectaculoasă, dotată cu instalații moderne de bob, la standarde similare celor din Germania și Austria, și cu numeroase facilități dedicate petrecerii active a timpului liber, în condiții de maximă siguranță”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Piste de bob printre copaci, cu adrenalină până la 40 km/h

Pistele de bob sunt amplasate în mijlocul pădurii și oferă experiențe intense, pe trasee care se strecoară printre copaci. Capacitatea totală a instalațiilor este de aproape 300 de persoane pe oră, ceea ce permite un flux constant de vizitatori și timpi reduși de așteptare.

Prima pistă, de aproximativ 700 de metri, este un speed-bob cu sănii pe role magnetice, o instalație unică în România, care oferă o experiență intensă, asemănătoare bobului olimpic de iarnă. Aici, săniile sunt individuale și ating viteze de până la 40 km/h.

A doua pistă, de aproape 900 de metri, este de tip alpine coaster, unde vizitatorii își pot controla singuri viteza. Săniile pot fi utilizate de una sau două persoane, fiind potrivite inclusiv pentru familii cu copii.

În paralel, zona oferă aproximativ 7 kilometri de trasee de mountain bike, împărțite între un traseu destinat familiilor și unul competițional de tip Cross Country Olimpic (XCO), potrivit inclusiv pentru competiții naționale și internaționale.

Turnul de escaladă de 10 metri este la rândul său o premieră pentru Galați.

Aceste trasee sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru pasionații de ciclism montan, fiind integrate în peisajul natural al pădurii.

Oferta de agrement este completată de locuri de joacă pentru copii, foișoare și un amfiteatru în aer liber, destinat organizării de evenimente culturale și recreative.

Program și tarife

„Bob & Bike Adrenalina Gârboavele” este deschis de miercuri până duminică, între orele 10:00-20:00.

Tarifele anunțate sunt: alpine coaster: 25 lei/cursă: speed-bob (tobogan): 35 lei/cursă; perete de escaladă: 10 lei / 30 minute; fotografie magnetică: 3 lei/bucată.

Pădurea Gârboavele se află la circa 15 kilometri de orașul Galați.