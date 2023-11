Uleiul esențial care ajută alunele să nu mai râncezească. Inovația unei studente de la Chimie Alimentară va ajunge la OSIM

Alunele cu ulei esențial de dafin este noua inovație la Universitatea „Dunărea de Jos Galați”. Produsul a fost creat de o tânără studentă cu scopul de a prelungi durata de viață a alunelor, care astfel nu mai râncezesc. Alunele cu ulei esențial de dafin urmează să fie brevetate la OSIM.

Inovația a fost prezentată zilele acestea la Salonul de Invenții UGAL al Universității Dunărea de Jos, unde a primit medalia de aur. Produsul aparține Andreei Dorofte, studentă doctorandă în ultimul an la Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor Galați. Tânăra a povestit că ideea i-a venit după ce a testat uleiul esențial de dafin și a observat că alunele nu mai râncezesc așa repede.

„Produsul cu care m-am prezentat la Salonul Inovării și Cercetării este «aluna de pădure fără coajă, cu ulei esențial de dafin». Alunele sunt acoperite cu un înveliș comestibil pe bază de zeină (proteină din porumb), funcționalizate cu ulei esențial de dafin pentru prelungirea duratei de viață. Ideea mi-a venit după ce am testat ulei de dafin și am observat că are activitate bună anti-microbiană. Produsul a venit în urma nevoii de a proteja aceste alune, ele fiind predispuse la râncezire dacă nu sunt depozitate în mod corect. (...) Uleiul de dafin nu schimbă gustul alunelor, se simte o aromă plăcută, în ceea ce privește gustul este o aromă subtilă, el nefiind utilizat în concentrație mare”, a declarat Andreea Dorofte.

După realizarea testelor în laborator, s-a observat că durata de viață a alunelor de pădure acoperite cu ulei esențial de dafin este mai mare.

„Am făcut un test accelerat, pe o durată de 30 de zile, în care am testat alunele acoperite cu ulei esențial de dafin, dar și cele obișnuite. Am observat că cele cu înveliș de ulei esențial au avut o durată de viață mai bună, ele fiind ferite de acțiunea directă a luminii și a oxigenului care conduc la o râncezire a acestor”, spune studenta.

Alunele cu ulei esențial de dafin au fost deja testate din punct de vedere senzorial de o echipă de paneliști, iar produsul a fost acceptate în unanimitate. Pasul următor este brevetarea la OSIM.

„Medalia de aur este o confirmare că subiectul abordat de echipa de cercetare este unul de interes în rândul specialiștilor. Mai mult, ideea inovativă este una apreciată ce merită a fi valorificată”, susține Andreea.

Uleiul esențial de dafin poate fi utilizat în cazul unei game largi de nucifere sau alte produse alimentare, cu condiția să existe o compatibilitate între produs și aroma acestui ulei, susține tânăra cercetătoare.

Pe 9 noiembrie, a avut loc cea de-a șasea ediție a Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT. Peste 280 de cercetări, inovații și invenții din aproape 40 de domenii au fost prezentate la evenimentul organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” Galați.

Salonul UGAL INVENT este organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați şi Black Sea Universities Network, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Naţional de Inventică Iaşi, Asociația Generală a Inginerilor din România şi Forumul Inventatorilor Români.