Școală de coșmar într-o localitate din județul Galați. Elevii învață în containere înghețate și improvizate

Situație revoltătoare la o școală din județul Galați. Zeci de copii de la o şcoală din comuna Schela, județul Galaţi, învaţă în frig, în containere, încălzite cu calorifer electric și aer condiționat. Părinții s-au plâns că micuții au răcit și nu vor să mai meargă la cursuri.

Școala din comună a intrat în reabilitare, astfel că activitatea s-a mutat în containere. În ultimele zile, părinții au reclamat că în interiorul acestora este frig, iar unii copiii s-au îmbolnăvit deja. Alții refuză să mai meargă la școală.

Este inuman să ții copiii în containere improvizate și friguroase!

„Fetița mea s-a îmbrăcat destul de bine, dar când a venit de la școală a zis că nu se mai duce deoarece e frig. Și era îmbrăcată cu mai multe rânduri de haine, cu dresuri, jeanși, șosete. Un copil dintr-o clasa mai mică a ajuns cu mâinile înghețate”, susține părintele unui copil care învață la școala din Schela.

„Eu am patru nepoței și toți sunt bolnavi. Ei s-au plâns acasă că nu se dă drumul la căldură, că le îngheață mâinile. Nu se pot face ore în condițiile acestea. Aceste module nu au apă, nu au canalizare, nu au deloc condiții. Acum stau cu toți acasă. Este inuman să ții copiii în aceste containere improvizate și friguroase”, s-a plâns un bunic.

După reclamațiile părinților, conducerea școli a luat decizia ca elevii din ciclul primar, care învățau dimineața, să facă orele online, până vremea se va mai încălzi. Însă, elevii de la gimnaziu vor învăța în continuare în containere.

„În module, dimineața învață doar cinci clase, în jur de 84 de copii. Din cauza temperaturilor din ultimele două nopti sub 10-12 grade Celsius, am consultat doamnele învățătoare și au spus că la 8.00 era rece, abia dupa ora 9.00 copiii și-au dat hăinuțele jos. Am convocat Consiliul de Administraţie şi am informat inspectoratul. Am ajuns la propunerea ca joi și vineri (10-11 ianuarie 2024, copiii să înveţe în online. Dacă vor fi temperaturi sub -10 grade, automat la ora 8 dimineața este foarte frig”, a precizat Luiza Dumitraşcu, directorul şcolii din Schela.

Mai mult, părinții spun că instalația electrică din containere este improvizată și se tem pentru copii.

„Chestia mai gravă acum vor să tragă niște cabluri, să improvizeze, să mai aducă calorifere. Dacă fac improvizații, riscăm să ia foc aici și copiii să fie în pericol de incendiu. (…)Și așa în noiembrie s-a supraîncălzit o priză, la clasa a sasea. Nu știu dacă a luat foc, dar sigur s-au topit prizele”, a spus Marian Latu, părintele unui copil.

Primarul spune că instalația electrică este sigură

Primarul localității spune că școala urmează să intre în reabilitare, iar din acest motiv s-a luat decizia ca activitatea să fie mutată în module tip containere. Mai mult, acesta spune că gerul „i-a dat peste cap”, însă „instalația din containere este sigură”.

„Dacă ar fi băgate în priză aerul condiționat pe căldură și caloriferul electric, s-ar încălzi în jumătate de oră. Atât am putut improviza, dar vreau să cred că am făcut bine. E și datoria școlii să își ia stingătoare. Acest ger ne-a dat peste cap. Am venit cu un cablu gros din școală, am mai montat câte o priză în fiecare container. E sigură instalația. Despre reabilitarea școlii, nu au început lucrările, este în licitație. Nu am putut începe anul școlar în școală pentru că nu aveam cum să îi mut pe elevi în octombrie-noiembrie. Nu am avut altă soluție”, a declarat Maricel Petrea, primarul comunei Schela.