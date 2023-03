Români la Balul Familiei Regale de Monaco. Cuplu de floriști din Galați, în echipa care a realizat aranjamentele florale VIDEO

Soții Valentina și Silviu Muscă din Galați au făcut parte din echipa care a realizat aranjamentele florale pentru celebrul bal anual al Prințului și Prințeselor de Monaco, ce a avut anul acesta, la Burj al-Arab din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Valentina (32 de ani) şi Silviu George Muscă (31 de ani) deţin o florărie în orașul Galaţi, din anul 2016. Prin muncă și dăruire, pasiunea lor pentru flori s-a transformat într-o artă. Soții creează aranjamente florale pentru clienţii care vin la florărie, dar şi pentru nunţi, botezuri, petreceri private sau diverse evenimente organizate de companii. „Creăm emoții, nu doar buchete florale”, susține Valentina Muscă.

Valentina: Creăm emoții, nu doar buchete florale

„Pasiunea pentru flori și bucuria pe care o aveau persoanele dragi atunci când primeau flori ne-au arătat drumul pe care trebuie să mergem. Așa că am deschis prima florărie în luna iubirii, februarie 2016, din dorința de a oferi bucurii cu creațiile noastre și altor oameni si să creăm altceva în materie de buchete și aranjamente florale. Mi-am dorit să creez emoții înainte de toate. Să transmit bucuria și iubirea prin personalizarea fiecărui buchet în parte în funcție de povestea fiecăruia, astfel rezultatul sa fie unul unic și wow. De aceea sintagma care ne definește ca și florărie este: <Creăm emoții, nu doar buchete florale>”, povestește Valentina.

În micuța și cocheta lor florărie din orașul de pe malul Dunării, cei doi soți își împart sarcinile. Valentina creează buchetele și aranjamentele florale, iar Silviu, soțul ei, se ocupă cu partea grea, cu transportul aranjamentelor în maximă siguranță, către clienți.

„Este omul de bază atunci când vine vorba de aprovizionare, de găsit flori cât mai frumoase și de calitate sau atunci când este nevoie de soluții pentru anumite proiecte. Sarcinile mai grele i-au revenit lui, astfel că de câte ori este nevoie de un decor, el este cel care se ocupă de montarea și manevrare pieselor, transportul aranjamentelor în maximă siguranță pe orice distanță indiferent de volum, de complexitatea aranjamentelor. El este tot timpul organizat să poată îndeplini sarcinile la timp”, spune Valentina.

Dacă Valentina este autodidactă și a învățat singură să creeze cele mai frumoase și spectaculoase aranjamente florale, Silviu a urmat cursurile Academiei „Flori cu fitze” administrată de una din cele mai apreciate floriste din România. Este vorba de Alina Neacșa, florista Casei Regale a României și singurul designer floral român ce deține o floare ce îi poartă numele. Ea este și coordonatorul echipei de floriști români care a decorat cu aranjamente florale The Grand Ball of Princes and Princesses of Monaco 2023.

„Alina Neacșa este mentorul nostru, căreia îi suntem recunoscători pentru tot sprijinul, toate oportunitățile care le-a adus în calea noastră, pentru tot ceea ce ne-a învățat. Ea ne demonstrează zi de zi că visele devin realitate dacă crezi în ele”, spune Valentina.

Citește și: Cât a costat rochia purtată de Charlene de Monaco la slujba de comemorare a suveranei britanice

Apreciați de cei mai buni designeri florali din lume

Talentul și pasiunea celor doi soți au fost recunoscute de cei mai buni designeri florali din lume. Așa se face că Valentina și Silviu au fost selecționați să facă parte din echipa care s-a ocupat ca balul Familiei Regale din Monaco. Eveniment grandios organizat la 17 martie 2023, la care au participat celebrităţi, politicieni şi artişti de renume.

„A fost o experiență unică, nu poate fi descrisă în cuvinte. Un eveniment grandios de care suntem mândri și ne bucurăm ca am făcut parte. Pentru decor, am folosit trandafiri parfumați din ferma Tambuzi. S-a folosit o cantitate impresionantă, zeci de mii de fire de trandafiri. Cred că s-au oprit toate comenzile către alți clienți. Sunt trandafiri exclusiviști, aparte, foarte parfumați. Am mai folosit și câteva mii de fire de hortensie”, a declarat Valentina Muscă, pentru „Adevărul“.

Din echipa de floriști au făcut parte 28 de persoane, care timp câteva zile au avut ca sarcină să creeze cele mai frumoase aranjamente florale.

„Această călătorie am făcut-o alături de floriști din toate colțurile țării, oameni diferiți, dar cu care am format o echipă minunată și cu ajutorul cărora am făcut un eveniment memorabila 10-a ediție <The Grand Ball of Princes and Princesses of Monaco 2023> care a avut loc la Burj Al Arab. Am fost surprinsă de cât de mobilizați au fost și cât de serios au tratat tot procesul. A fost un eveniment cu multe provocări, restricții, însă noi am făcut față cu brio. Alături de alți floriști români, am reușit să realizăm acest decor minunat, după conceptul Alinei Neacșa, plin de parfum. Era imposibil să lipsească trandafiri parfumați, care au încântat ochii și sufletele celor prezenți la eveniment, în cea mai luxoasă locație din Dubai și chiar din lume, Burj-al-Arab”, a povestit Valentina Muscă.

Mereu în căutare de noi provocări și experiențe

Este al treilea eveniment internațional la care cei doi soți au lucrat. Și anul trecut, ei au decorat cu zeci de mii de trandafiri parfumaţi, hortensii şi orhidee celebrul bal anual patronat de prinţul de Monaco. Tot anul trecut, la Monaco, în luna aprilie, Valentina și Sorin au fost selectați pentru a realiza un aranjament floral, la un congres economic organizat de celebra revistă Forbes.

Planurile de viitor ale celor doi tineri au tot legătură cu florile și designul floral. „Bineînțeles, că ne dorim să continuăm în acest domeniu. Vrem să evoluăm mai mult, să creștem, să ne axăm pe evenimente indiferent de tipul și locația lor. În acest moment nu avem fixată o dorința, încă suntem sub euforia evenimentului. Știm sigur ca suntem în căutare de noi provocări și experiențe”, încheie Valentina Muscă, florista din Galați.