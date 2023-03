De ziua lui, Prințul Albert și-a făcut cadou o modificare în testament, ce o vizează pe Charlene

O nouă schimbare dorită de Albert de Monaco agită spiritele în micul principat, punând-o pe soţia lui într-o poziţie inferioară.

Mare sărbătoare la Palatul Regal din Monaco, în ziua în care Prinţul Albert a împlinit vârsta de 65 de ani. Însă, oare, toată lumea s-a bucurat de această aniversare? Ce-i drept, lipsa unei urări oficiale din partea soţiei sale, Prinţesa Charlene de Monaco, a cam dat de gândit...

Acum, însă, am aflat şi de ce Charlene nu s-a grăbit să pară entuziasmată. Cu câteva zile înainte de aniversare, tocmai ce-a fost exclusă de la succesiunea la tron de către soțul ei, Prinţul Albert, care a făcut o "mică modificare" în testamentul său, chipurile la ordinele suverane ale Palatului.

Practic, Prințul Albert al II-lea a schimbat regulile de succesiune în cazul în care moare înainte ca fiul său să atingă vârsta majoratului.

Prinţesa Charlene ar urma să fie "semi-regentă"

Un decret trimis de Palat în iunie 2015 sublinia că soția prințului monegasc, în vârstă de 65 de ani, va prelua regența în aceste circumstanțe: "În cazul în care prințul moștenitor este minor în momentul decesului sau abdicării prințului regent, regența este exercitată, în primul caz, de soția prințului decedat sau de moștenitorul major cel mai apropiat de acesta în ordinea succesiunii".

Potrivit publicației franceze "Closer", un nou ordin a schimbat această situație, transferând responsabilitatea regenței către un consiliu din care da, Charlene face parte, dar unde va trebui să împartă comanda cu alte șapte persoane, dotate și ele cu drept de vot.

"În cazul în care prințul moștenitor este minor la momentul decesului sau abdicării prințului regent, regența este exercitată de Consiliul de Regență". Acesta ar fi format din "soțul/soția prințului domnitor nedespărțit de jure sau de facto, care ar fi președintele "președintele Consiliului de Regență, secretarul de stat, președintele Consiliului de Stat și patru persoane numite prin decizie suverană.

Motivele acestei schimbări în succesiunea la tron, care o privează pe Charlene de Monaco de puteri depline, nu sunt dezvăluite. Dar cel mai probabil decizia lui Alberto a fost influenţată de evenimentele din 2021, când Charlene a fost nevoită să rămână în Africa de Sud mai multe luni, suferind de o boală încă nedeclarată, din care aceasta nu și-a revenit complet. Considerată probabil prea fragilă pentru a purta singură o astfel de responsabilitate, această modificare testamentară o protejează în cazul în care Albert ar muri înainte ca fiul ei să poată domni.

Prinţul Albert speră să trăiască peste 90 de ani

Cu zâmbetul pe buze și foarte glumeț, Prințul Albert de Monaco a explicat că vârsta pentru el nu contează. „Este cu adevărat important doar pentru că am prieteni de aceeași vârstă care se pensionează acum. Eu nu pot face asta”, a spus el, și a continuat: „Adică vârsta de 65 de ani e importantă, dar nu foarte importantă. Vârsta de 60 de ani a contat, va conta când voi împlini 70. Și sper că voi ajunge la 80 și 90 și mai departe. Șaizeci și cinci de ani are o anumită rezonanță, presupun, dar pentru mine este doar o altă zi de naștere. Nu este o piatră de hotar. Am mai spus înainte că 60 de ani este noul 40", a declarat el râzând.

FOTO: Profimedia