Prima tabără pentru sinistrați, funcțională la Slobozia Conachi. „E greu de descris în cuvinte drama oamenilor”

Prima tabără pentru sinistrați a fost instalată la Slobozia Conachi, în județul Galați. Tabăra dispune de 30 de corturi, echipate cu 200 de paturi și saci de dormit, instalația de încălzire fiind complet funcțională. Alte locuri de cazare sunt și în sala de sport. Apa și alimentele încep să ajungă în localitățile puternic afectate de inundațiile din 13-14 septembrie 2024..

Tabăra de la Slobozia Conachi a fost organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila. Dispune de 30 de corturi, echipate cu 200 de paturi și saci de dormit, instalație de încălzire funcțională. Sunt asigurate și două containere pentru duș și baie, precum și două bucătării mobile, pentru a răspunde nevoilor de bază ale persoanelor afectate.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, prezent și duminică în zonele grav afectate de inundațiile din ultimele zile pentru a evalua situația la fața locului și a coordona acțiunile de sprijin pentru populația sinistrată, a subliniat că tabăra a fost dotată cu toate condițiile necesare pentru siguranța celor care vor fi cazați aici. „Este o prioritate ca persoanele afectate să primească tot sprijinul de care au nevoie, iar autoritățile sunt mobilizate pentru a răspunde rapid tuturor solicitărilor”, a declarat Predoiu.

Tot la Slobozia Conachi a fost organizat și principalul centru logistic de primire a ajutoarelor, amplasat în Slobozia Conachi, unde se desfășoară operațiunile de colectare și distribuire a ajutoarelor.

„Din nefericire, a început să plouă, iar Galațiul este din nou sub cod de vreme rea”

Ca urmare a spargerii digului de la Piscu, în noaptea de sâmbătă spre duminică, apa este în retragere în mai multe localități afectate. Au fost pornite și toate stațiile ANIF, a precizat, într-o postare pe Facebook, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, astfel ca apa să se scurgă mai repede.

„Din păcate, în această dimineață, a fost confirmat un nou deces. Sunt peste 5.500 de gospodării afectate de inundații și peste 300 de oameni evacuați.

Se distribuie apă și alimente și se lucrează la evacuarea apei și a noroiului din casele și curțile oamenilor. Au ajuns și primele tiruri cu paturi, saltele, saci de dormit, perne etc, cazarmamentul urmând să fie distribuit de către autoritățile locale. În teren sunt sute de oameni - pompieri, jandarmi, polițiști, militari. Au fost formate și echipele pentru evaluarea pagubelor”, a precizat Fotea.

Alte două localități puternic afectate de inundații, în Galați, sunt Cuza Vodă și Pechea, localități în care de asemenea, duminică, a ajuns și premierul Marcel Ciolacu.

„De la Slobozia Conachi am plecat către Cuza Vodă și Pechea. Am ajuns și la Costache Negri și Cudalbi. E greu de descris în cuvinte drama oamenilor care în doar câteva ore și-au vazut casele pline de apă, însă vom face tot posibilul pentru a-i ajuta pe cei loviți de aceste puternice inundații. Numărul localităților afectate este mult mai mare și urmează să ajungem și în alte zone. Din nefericire, a început să plouă, iar Galațiul este din nou sub cod de vreme rea”, a mai precizat Fotea.

Hrană caldă pentru salvatori de la Arhiepiscopia Dunării de Jos

Comitetul pentru situaţii de urgenţă al Centrul eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos a monitorizat prin protoierii şi parohii forma de ajutor local, protopopesc şi eparhial pentru cei loviţi de furia apelor, a anunțat arhiepiscopia. O autoutilitară cu hrană caldă pentru cei din prima linie a fost programat să ajungă duminică acolo unde este cea mai mare nevoie. Voluntarii din cadrul arhiepiscopiei au stabilit ca după retragerea apelor şi deschiderea căilor de acces către zona afectată de viituri şi inundaţii, un convoi cu opt autoutilitare, cu apă şi pâine, să ajungă la persoanele greu încercate din Câmpia Covurluiului, respectiv în localitățile: Cuza Vodă, Pechea, Slobozia Conachi şi Costache Negri.