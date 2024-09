Cum s-au produs inundațiile catastrofale din județele Galați și Vaslui FOTO

Aproape 6.000 de case și circa 20.000 persoane din județele Galați și Vaslui sunt afectate de inundații în urma ploilor torențiale și a viiturilor din noaptea dintre 13 și 14 septembrie. Un adevărat zid de apă s-a prăbușit peste satele din cele două județe. Cinci oameni au murit, pagubele sunt uriașe.

O rupere de nori fără precedent, din noaptea de 13 spre 14 septembrie 2024 a adus urgia în centrul și nordul județului Galați, precum și în sudul județului Vaslui. Potrivit Apelor Române, am asistat la „inundații-fulger”, având în vedere că într-un interval de câteva ore au căzut cantități uriașe de apă, iar undele de viitură s-a format în câteva minute.

Recordul a fost în localitatea Cârja (Vaslui), cu 165,8 litri pe metrul pătrat, în vreme ce la Cudalbi, Cuza-Vodă, Suhurlui, Pechea, Slobozia- Conachi și Izvoarele au fost între 150 și 160 de litri pe metrul pătrat.

Între 130 și 150 de litri pe metru pătrat au căzut la Murgeni, Docani, Țuțcani, Blăgești, Mălușteni, Trestiana, Grivița, Zorleni și Docăneasa (toate din Vaslui), dar și la Berești, Berești-Meria, Gănești, Cavadinești, Jorăști, Băneasa, Balintești, Rădești, Costache-Negri, Smulți, Corod sau Valea Mărului (din județul Galați). În fapt, într-un areal vast, care cuprinde peste 60% din teritoriul județului Galați și 30% din județul Vaslui a plouat peste 100 de litri pe metru pătrat.

Bilanțul provizoriu al dezastrului

Dincolo de datele meteo rămân însă afectele: pierderi de vieți omenești și distrugeri fără precedent. Localnicii din Pechea, Slobozia Conachi, Cudalbi și Cuza Vodă (epicentrul inundațiilor, în fapt), ne-au mărturisit că deși zona a fost lovită de inundații deosebit de grave și în 2013 și 2016, ceea ce s-a întâmplat în 13-14 septembrie 2024 este dincolo de puterea lor de imaginație.

„În 2013 și 2016 am avut un fenomen asemănător, însă amploarea inundațiilor este, de această dată, patru-cinci ori mai mare. Au fost victime mai puține doar pentru că am ieșit încă de la miezul nopții de vineri spre sâmbătă pe străzi și am alertat populația la portavoce. Când a venit apa oamenii erau deja în alertă”, spune Emil Dragomir, primarul comunei Slobozia Conachi.

De altfel, edilul este singurul primar din România care este specializat cu adevărat în protecția civilă, meseria lui de bază fiind cea de pompier.

Cifrele raportate oficial până duminică, 15 septembrie sunt înfiorătoare. Cinci persoane au murit. Două sunt din Pechea (este vorba de doi frați – unul a fost găsit mort în curte, sâmbătă, iar al doilea a fost dus de ape câțiva kilometri, până la Slobozia Conachi) și câte unul din Drăgușeni, Costache-Negri și Corod.

O persoană este dată dispărută. Însă evaluarea este cât se poate de aproximativă, căci în sute de case din satele Cudalbi, Pechea, Slobozia Conachi și Cuza Vodă nu s-a putut încă intra, nu se știe ce s-a întâmplat cu bătrânii care locuia acolo, dacă s-au salvat sau nu.

Un bilanț întocmit duminică după-amiază indica faptul că aproape 6.000 de case au fost avariate grav, mai bine de jumătate dintre acestea fiind, practic, distruse. O mare parte dintre locuințele din zonă sunt din chirpici, așa că acolo unde viitura a depășit 1,5 metri (adică în jur de 50% dintre gospodăriile din cele patru sate) acestea se vor prăbuși în următoarele zile.

„Nu mai pot salva nimic de aici. Mobila s-a distrus, hainele s-au distrus, cerealele s-au dus cu apa, animalele sunt moarte, tot-tot e terminat. Am rămas cu hainele de pe noi. Pereții la casă s-au spart de la puterea apei, ușile au zburat din balamale, în vreo trei zile se dărâmă, n-am ce-i face...”, ne-a declarat, în lacrimi, un localnic din Pechea.

Fără apă, fără mâncare, fără medicamente

Aproape 20.000 de oameni din județele Galați și Vaslui sunt afectați de inundații. Au rămas fără agoniseala de-o viață. Nu mai au nici ce mânca. Nu mai au nici apă de băut. Sistemele de alimentare cu apă potabilă au fost oprite din cauza numeroaselor avarii la sistemele de campare și de distribuție. Fântânile sunt pline de nămol, de gunoaie, de mizerie scoasă din haznale.

Grav este că mulți dintre bătrânii satelor sunt bolnavi, iar apa le-a luat cu ea medicamentele. Unii depind de acestea, iar viața lor este în pericol din acest motiv. Nici rudele nu reușesc, deocamdată, să ajungă în unele porțiuni din satele afectate deoarece fie apele nu s-au retras complet, fie drumurile de acces (județene și comunale) sunt grav avariate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) estima, pe 15 septembrie, că ar fi afectate grav de inundații 28 de localități din șapte județe (Argeș, Bacău, Galați, Iași, Neamț, Timiș și Vaslui). Estimarea este, însă, provizorie, datele colectate de reporterii „Adevărul” din terne indicând că doar în Vaslui și Galați ar fi, de fapt, peste 35 de localități afectate de inundații în diverse grade.

Ajutoare și tabără de sinistrați la Slobozia Conachi

În dimineața zilei de 15 septembrie au început să ajungă în județul Galați ajutoarele alimentare promise de Guvern, din rezervele statului. Ar fi vorba de circa 400 de tone de alimente, apă și alte produsă de primă necesitate. Între timp, însă, încă din 14 septembrie, preoții din Arhiepiscopia Dunării de Jos (Galați și Brăila) au pornit campanii de colectare de ajutoare. La Cudalbi și Slobozia au ajuns deja transporturi de apă și mâncarea de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu și de Protoieria Tecuci.

De asemenea, în noaptea de sâmbătă și duminică a fost instalată o tabă de refugiați la Slobozia Conachi, unde sunt 200 de locuri în corturi militare, toalete, dușuri și o cantină de campanie. Deocamdată, însă, foarte puțini dintre localnici au acceptat să meargă la tabăra de refugiați, deoarece se căznesc, cu disperare, să-și scoată de sub nămol gospodăriile.

Din păcate, pericolul este departe de a fi trecut. Pentru noaptea de 15 spre 16 septembrie au fost anunțate noi precipitații puternice și un cod roșu de precipitații.