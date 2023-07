Cățelușă înecată în smoală sub un pod. Doi copii i-au auzit plânsetul și au chemat ajutoare

Operațiune dramatică de salvare a unei cățelușe care a rămas captivă într-o groapă cu smoală, sub un pod din județul Galați. Doi copii i-au auzit plânsetele și au chemat ajutoare.

Cățelușa a fost găsită sub podul din localitatea Hanu Conachi, județul Galați. De câteva zile era captivă într-o groapă cu smoală și cerea disperată ajutor. Norocul a fost ca plânsetele ei fie auzite de doi copii, Filip și Eva, care se aflau în zonă. Cei doi au chemat ajutoare, iar oamenii s-au mobilizat și au scos-o de acolo. Corpul era acoperit de smoală și abia se putea mișca.

„Cățelușa de la Hanu Conachi, plină de smoală a fost adusă în oraș. A fost găsită sub pod, unde probabil se refugiase. Acolo înțeleg că sunt lucrări, probabil de acolo provine acea smoală. Timp de șase ore, o voluntară de a noastră a încercat curățarea ei. Faptul că a stat zile in șir sub acel pod, a făcut ca smoala sp se usuce și îndepărtarea ei fiind foarte anevoioasă. Smoala i-a acoperit corpul și s-a solidificat. Toxicitatea smoalei și încercările repetate ale cațelușei de a desprinde din ea au epuizat-o. Operațiunea ei a continuat la Prietenii cu blăniță- cabinet veterinar unde i se va asigura tot suportul din punct de vedere medical”, susține Corina Grigore, administratorul asociației pentru protecția animalelor Ajutați-l pe Lăbuș.

După ce a fost curățată de smoală, cățelușa a fost botezată Eva, după numele fetiței care a auzit-o sub pod. Se află în continuare la cabinetul medical, sub observație.

„Ea a stat mult zile în acea smoală, care i-a imobilizat corpul. Din cauza aceasta, pare un pic rahitică, picioarele din spate le mișcă mai greu. Își revine însă pe zi ce trece, deși pare acum puțin supărată. Ne bucurăm că a fost auzită de acei doi copii și a fost scoasă de acolo. Pe canicula aceasta, bietul animal nu ar fi supraviețuit. După ce își va reveni în totalitate, ne-am bucura mult să aibă șansa unei familii, să fie adoptată și să fie protejată”, spune Corina Grigore.

În adăpostul asociației „Ajutaţi-l pe Lăbuş”, de la marginea Galaţiului, peste 1.200 de animale (câini, pisici, măgari, oi, cai, viței) sunt ajutate să aibă o viaţă mai bună.