Povestea de basm a unui ciobănesc mioritic ținut în lanț și lăsat să moară de foame de către stăpân

Este transformarea uimitoare a unui câine ciobănesc mioritic lăsat să moară de foame de către stăpân, dar care a fost salvat, îngrijit și ajutat să devină o frumusețe de dulău.

Poliția Animalelor a fot sesizată de un localnic din comuna Smârdan (Galați), în urmă cu exact un an, de chinurile pe le îndura o cățelușă din partea propriului stăpân. Era ținută într-un lanț gros, deși abia se mai putea ține pe picioare.

Nemilosul stăpân o lăsase să moară de foame. Ulterior, proprietarul a fost amendat, iar pentru biata cățelusă a fost emis ordin de plasare în adăpost. A avut norocul să ajungă în adăpostul Asociației Ajutați-l pe Lăbuș, unde a primit tratamentul și hrana specială care au salvat-o.

„Dragostea vindecă orice rană. Cu siguranță, de asta s-a convins cățelușa Ursula din comuna Smârdan. După ce stăpânul a fost amendat, noi am dorit să o ajutăm și am preluat-o în adăpostul Ajutați-l pe Lăbuș. Era doar piele și os, într-o stare avansată de cahexie cauzată de malnutriție, plină de paraziți externi ce i-au provocat grave afecțiuni dermatologice. Am tratat-o și i-am oferit toată îngrijirea de care avea nevoie, iar acum este o cățelușă absolut adorabilă, de nerecunoscut. Părul i-a crescut, a luat în greutate și nu se mai sperie de oameni”, povestește Corina Grigore, administrator la Ajutați-l pe Lăbuș.

Ursula se bucură de noua ei viață, alături Calvin, „colegul” ei de adăpost, care a trecut printr-o suferință asemănătoare.

Este un câine ciobănesc mioritic, salvat anul trecut din parcarea mall-ului din Galați. Era în agonie, extrem de slăbit, cu probleme grave de piele, iar acum este de nerecunoscut.

Hulit de oameni din cauza aspectului fizic, Calvin, un câine ciobănesc mioritic, se adăpostea pe unde apuca, în diferite cartiere ale orașului Galați. Ultima dată se ascundea printre mașinile din parcarea mall-ului. Bietul câine abia avea putere să stea în picioare.

„Cu siguranță există minuni! Iar una dintre ele se numește Calvin care a trecut printr-o transformare incredibilă (ca la Frumusețe pe muchie de cuțit)! L-am salvat anul trecut, în iulie, din parcarea mall-ului. Arată foarte rău, extrem de slăbit, probleme grave de piele, deloc prietenos și hulit de oameni din cauza felului în care arăta”, scrie Corina Grigore, reprezentanta Asociației Ajutați-l pe Lăbuș, pe Facebook.

În adăpostul asociației „Ajutaţi-l pe Lăbuş”, de la marginea Galaţiului, peste 1.200 de animale (câini, pisici, măgari, oi, cai, viței) sunt ajutate să aibă o viaţă mai bună.