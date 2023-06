Cățelușă cu șapte pui băgată într-un sac și lăsată să moară. „Vai de sufletul lor, sărmanii...“ VIDEO

Un nou caz de abandon și cruzime față de animale s-a petrecut în Galați. O cățelușă cu șapte pui a fost băgată într-un sac și abandonată fără șanse de supraviețuire.

În urmă cu câteva zile, o cățelușă a fost abandonată fără milă în zona Gării Galați (fostul poligon al orașulu) și băgată într-un sac de rafie. S-a zbătut și a reușit să-și scoată picioarele din față și capul.

Din cauza sacului, picioarele din spate au rămas înăuntru și nu a putut să-și hrănească cei șapte pui. Cazul a intrat în atenția Asociației pentru Protecția Animalelor Ajutați-l pe Lăbuș care a intervenit de urgență pentru salvarea animalelor.

„Cățelușă cu șapte pui, unul mort și șase în viață, abandonată fără șanse de supraviețuire. S-a luptat biata cățelușă până când a reușit să-și scoată capul și picioarele din față din sacul ucigaș. O zi și o noapte s-au chinuit niște locuitori din zonă (gara, fostul poligon auto, în dreptul Grădinii Publice) să o prindă ca s-o elibereze, însă nu au reușit. Din cauza sacului, picioarele din spate erau înăuntru și nu a putut să-si hrănească puii”, a povestit Corina Grigore, administratorul Asociației Ajutați-l pe Lăbuș.

Din acel moment a început o luptă contra-cronometru pentru salvarea cățelușei și a puilor. Din fericire, biata cățelușă a înțeles că are nevoie de ajutor pentru a fi eliberată din acel sac.

„După ce am aflat de acest caz înfiorător, m-am urcat în mașină și am plecat în zona Gării, rugându-mă să pot să reușesc să o ajut pe cățelușă să iasă din sac și să-și poată hrăni puii. Am oprit mașina la distanță, m-am apropiat încet și am vorbit cu ea. A avut încredere în mine, am cerut o foarfecă și m-a lăsat să o eliberez din sacul în care a fost trimisă la moarte.

Vai de sufletul lor, sărmanii. Doamne, câtă foame a îndurat biata cățelușă!? Mănâncă, vomită, mănâncă, vomită. Puișorii ei, de asemenea, sunt subnutriți. Să speram că i-am salvat la timp și vor supraviețui. Sunt foarte mici având în vedere că au deja ochișorii deschiși”, a mai relatat Corina Grigore.

Cățelușa și puii au fost preluați din stradă și găzduiți în adăpostul Ajutați-l pe Lăbuș pentru a fi ajutați. Sunt în siguranță acum, deși starea lor de sănătate este încă fragilă.