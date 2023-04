Castraveţii de Matca, prima recoltă din 2023. Fermier: „Vârful de preț este 15 lei kilogramul“

Fermierii din Matca (Galați), cel mai mare bazin legumicol din ţară, au ieșit pe piață cu prima recoltă de castraveți. Un kilogram de castraveţi se vinde cu 15 lei, cu trei lei mai mult decât anul trecut în aceiaşi perioadă.

Printre legumicultorii care au ieșit pe piață cu prima cultură de castraveși este și Sorin Dragomir. A pus în pământ 9.000 de fire de răsad de castraveţi, iar producţia este de cel puţin 25 de tone.

Deoarece este prima cultură, preţul este mulțumitor. Fermierul a vândut prima tranșă de castraveți, o tonă jumătate, cu 15 lei kilogramul. Preţurile în piaţa din localitate scad, însă, de la o zi la alta.

„Castraveții abia au apărut, așa că prețul este unul bun acum. Un kilogram este 15 lei, acesta este vârful de preț. Am ieșit zilele trecute pe piață cu o tonă jumătate. Astăzi am fost din nou cu o cantitate de 800 de kilograme. I-am dat cu 12,5 lei, în doar două-trei zile, prețul a scăzut. Așa se întâmplă în fiecare an. Cantitățile de castraveți cresc, iar prețul scade. Până la Paști o să scadă la jumătate, ia apoi o să ajungem să-i dăm cu 4-3 lei”, spune Sorin Dragomir.

Până acum, fermierul spune că, din vânzarea castraveților, și-a acoperit cheltuielile cu rumegușul și lemnele pentru încăzirea serelor.

„Vremea a fost friguroasă, a fost umiditate și nu am avut aproape deloc soare. Și în prezent suntem nevoiți să facem focul în solarii, altfel riscăm ca legumele să prindă mucegai și să compromitem toată recolta. Trebuie menţinută temperatura de 18-20 de grade în solarii pe timpul nopţii. Ardem mult rumeguș și lemne. Până acum, din vânzarea castraveților, am reușit să-mi acopăr cheltuielile cu rumegușul și lemnele pentru foc”, spune legumicultorul.

Chiar dacă preţul legumelor creşte de cel puţin două ori în drumul dintre producător şi magazin, legumicultorii sunt mulţumiţi că au clienți și nu rămân cu marfa în piață.

„Eu am dat castraveții cu 15-12,5 lei, însă până la consumator prețul se dublează. Am înțeles că în piețele din țară un kilogram costă între 25-30 de lei. Cel care a luat de la mine îi dă cu 20 de lei, iar tarabagiul îi vinde cu 30 de lei. Eu i-am vândut unui client din București. Tirurile din Ucraina și Republica Moldova încă nu au apărut, așteaptă să se ieftinească la 4 lei. Ei așa cumpără”, a mai spus Sorin Dragomir.

Anul acesta, de Paşte, celebrele roşii de Matca vor lipsi din pieţe. Legumele nu s-au copt, fiind în prezent dar de mărimea zarzărei, recoltele fiind întârziate din cauza vremii. Fermierii spun că vor ieși cu prima cultură abia în luna mai.

„Roșiile sunt de mărimea zarzărei. Cel mai devreme vor apărea în luna mai, pe la jumătatea lunii. A fost frig, nu a fost deloc soare, și nu s-au dezvoltat. Au mai fost și vijelii, solarii rupte. Facem focul în solarii, fără căldură pierdem tot”, spune legumicultorul Giani Filimon.

Producătorii din Matca sunt renumiţi în toată ţara pentru legumele pe care le cultivă în solarii. Matca, din județul Galați, este cel mai mare bazin legumicol din ţară, cu peste 4.000 de producători, 1.000 de hectare de solarii şi 2.000 de hectare cu culturi în câmp.