Primarul social democrat din Focșani, petiție împotriva unei iniţiative a ministrului PSD al Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă

Primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, se opune iniţiativei Ministerului Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă din municipiu, potrivit unui comunicat al Primăriei.

Primarul PSD Cristi Misăilă a iniţiat o petiţie online împotriva demersui Ministerului Sănătății, considerând că "această decizie nu este justificată pentru o unitate sanitară care, în cei trei ani de funcţionare, a devenit un reper în asistenţa medicală primară oferită cetăţenilor atât din Focşani, dar şi din comunele limitrofe".

"Doar în 2025 au fost înregistraţi peste 11.000 de cetăţeni care au apelat la serviciile oferite de personalul medical de la Centrul de Permanenţă. Mai mult, clădirea unde funcţionează Centrul a fost reabilitată în cadrul unui proiect finanţat din bugetul local în valoare de peste 1,6 milioane lei, iar cheltuielile cu dotarea şi întreţinerea sunt asigurate tot din bugetul Municipiului Focşani. Deoarece sănătatea cetăţenilor trebuie să rămână o prioritate, primarul Cristi Valentin Misăilă a iniţiat o petiţie online prin care solicită Ministerului Sănătăţii să revină asupra propunerii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă, care reprezintă un sprijin esenţial pentru fiecare locuitor al Municipiului Focşani, oferind asistenţă medicală în afara programului obişnuit al cabinetelor de medicină de familie. Pentru zeci de mii de oameni, acest serviciu înseamnă acces rapid la consultaţii, tratamente şi îndrumare medicală, fără a fi nevoie de deplasări dificile sau de supraaglomerarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon", subliniază primatul Misăilămîn petiție.

La câteva ore de la lansarea petiției, aproximativ 160 de persoane au semnat demersul primarului.

Primarul solicită Ministerului Sănătăţii "să identifice soluţii administrative pentru continuarea activităţii Centrului de Permanenţă din cartierul Sud al municipiului Focşani, în beneficiul întregii comunităţi".

Ministerul Sănătății a transmis DSP-urilor din România solicitarea de a evalua și, unde este cazul, de a emite decizii de desființare a centrelor care nu mai îndeplinesc criteriile legale.

În Vrancea sunt două două centre de permanență, la Focșani și Mărășești.