Cum se anunță producția de vin anul acesta. Viticultor: „Puțin, bun și tare"

Viticultorii au început culesul viei mai devreme ca oricând, din cauza secetei. Podgorenii spun că producția va fi una diminuată, dar calitatea strugurilor este de excepție, semn că va ieși un vin bun și tare.

Culesul strugurilor este în toi în podgoriile vrâncene, după ce anul acesta viticultorii au început recoltatul mult mai devreme, de teamă ca strugurii să nu se usuce pe butuc.

Conform statisticilor, Vrancea are cea mai mare suprafaţă viticolă a României, peste 25.000 de hectare, ceea ce reprezintă 13% din suprafaţa ţării, sector în care lucrează 18.000 de mici producători.

Producţia de struguri din acest an va fi cu aproximativ 30% mai mică decât cea de anul trecut, dar calitatea se anunță una bună.

Seceta şi-a pus amprenta din plin asupra producţiei, iar în condiţiile unor temperaturile extrem de mari în această vară strugurii s-au copt aproape forţat.

Dacă ar fi respectat calendarul lucrărilor agricole, oamenii riscau să nu mai găsească pe butuci decât fructe stafidite.

Struguri bogați în zaharuri

Prin urmare, recoltele nu sunt ca în alţi ani, de 9.000-10.000 de kilograme de struguri la hectar, ci doar undeva la 6.000 de kg/hectar, însă există şi o parte plină a paharului: strugurii sunt bogaţi în zaharuri, ceea ce va face ca şi cramele să se umple de vin bun, chiar dacă va fi mai scump.

„Eu am început ceva mai târziu culesul în vie, din cauză că nu am găsit forță de muncă disponibilă. Este o mare problemă acest lucru, am fost nevoit să aduc la cules oameni din Moldova. Producția e cu 25-30% mai mică decât anul trecut și sper ca în maximum zece zile să finalizez recoltarea, că altfel risc să nu mai găsesc nimic pe butuci”, ne spune Valentin Copaci, producător care lucrează nouă hectare de vie.

Viticultorul susține că cea mai mare parte a strugurilor îi va vinifica, astfel încât prin vânzare să-și scoată cheltuielile cu întreținerea culturii de viță-de-vie, dar a vândut și struguri la persoane particulare, care au putut să-i dea un preț mai bun decât ce oferă marii producători de vinuri.

„Nu pot să-i vând pe degeaba, cu 1,1 lei/kg strugurii albi și 1,2 lei/kg cei roșii. Sunt prețuri derizorii și e o bătaie de joc la adresa muncii mele. Pe mine mă costă un muncitor care recoltează și până la 200 de lei/zi”, ne mai spune Valentin Copaci.

Cei mai mulţi viticultori se mulţumesc să-şi vândă strugurii către marii producători din judeţ, care au început deja achiziţiile.

„Nu este mare lucru câştigul. Noroc că am avut câteva rânduri cu struguri de masă şi i-am vândut de acasă sau la marginea drumului, cu un preţ mai bun. Dar la cât oferă procesatorii, de-abia ne acoperim cheltuielile. Pe un hectar de vie lucrările m-au costat cam 7.000 de lei. Îi vindem de nevoie, pentru că dacă am avea unde să păstrăm vinul nu îmi băteam joc de muncă”, spune Gheorghe Marcu, din zona Coteşti.

Rețeta unui vin bun

Calitatea unui vin bun începe din cultura viticolă. Potrivit specialiştilor, totul pleacă de la tăierea din primăvară a viei, când nu trebuie lăsaţi mulţi ochi la coarda viei pe butuc, cel mult 30 la plantaţiile tinere şi 40 la cele bătrâne. În al doilea, rând tratamentul este foarte important la o vie.

Tot pentru calitatea vinului este importantă şi tehnologia de fabricaţie, indiferent că este mai nouă sau mai veche. Viticultorii spun că nu este normal să laşi vinul să fiarbă în coajă în cazul soiurilor albe, pe când la cele roşii acest lucru este recomandat.

Cum alegem un vin reușit

Ca să ştim să alegem un vin bun trebuie, în primul rând, să ştim ceea ce vrem noi să bem. Dacă vrem să cumpărăm o sticlă de vin de la supermarket trebuie să urmărim pe etichetă să scrie DOC, adică denumire de origine controlată, care ne oferă garanţia că avem de-a face cu un vin bun.

Dacă vrem un vin la maturitate deplină pe etichetă va scrie CMD, adică cules la maturitate deplină, iar în cazul în care vrem un vin licoros, siropos, mai dulce, plăcut la degustare trebuie să căutăm pe etichetă iniţialele CMT, adică cules la maturitate târzie.

Statisticile spun că fiecare român bea în medie 24 de litri de vin pe an, la jumătate din consumul locuitorilor din ţările dezvoltate.

Mai bine de o treime din vinurile vândute la noi sunt albe. Consumul este însă mai mare, spun specialiştii, pentru că nu include şi vinul obţinut în micile gospodării.

În Vrancea sunt 18.000 de hectare cultivate cu soiuri de vin, 4.800 de hectare de viţă-de- vie pentru struguri de masă, 2.000 de hectare de vii tinere şi peste 1.000 de hectare de vii hibrid.