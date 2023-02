VIDEO Victor Pițurcă și fiica sa, implicați într-un tun imobiliar la Craiova. „M-am simțit umilit... trebuie să plătească“

Victor Pițurcă și fiica sa, Claudia, au fost citați de procurorii DIICOT Craiova pentru a da explicații într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice. Implicat este și Cristi-Șpak Boldici, finul lui Victor Pițurcă.

Cum a ajuns la Craiova, Victor Pițurcă a intrat în sediul DIICOT, unde era așteptat de către procurorul care instrumentează dosarul legat de modul în care a fost scos la licitație stadionul Extensiv din Craiova.

O poveste care demonstrează, spun anchetatorii, cum procedează rechinii imobiliari atunci când doresc să pună mâna pe ceva de valoare.

Iar stadionul Extensiv din Craiova, mai bine spus terenul pe care a fost construit acesta, chiar lângă parcul Nicolae Romanescu, într-o zonă cu mult potențial economic, poate reprezenta o cifră de afaceri cu multe zerouri.

Nu multe zerouri se regăsesc la licitație, însă, iar jongleriile financiare care s-au făcut atunci când s-a adjudecat baza sportivă pot fi sesizate chiar și de cei care sunt mai puțin experți în domeniu.

Pe scurt, un om de afaceri din Craiova a reușit să achiziționeze terenul cu 60 de euro/mp, în condițiile în care prețul în zona respectivă se ridică la cel puțin 200 de euro/ mp. Nu putea să facă asta singur, așa că a apelat la mai multe firme, printre care și cea administrată de Cristi Șpak Boldici și Claudia Pițurcă, finul, respectiv fiica fostului selecționer.

Firma celor doi a părut interesată de achiziționarea terenului. Reprezentanții societății au cumpărat caietul de sarcini, au și plătit garanția impusă prin lege, dar exact în dimineața zilei în care urma să aibă loc licitația, întâmplător sau nu, s-au răzgândit și au ieșit din joc. La licitație a renunțat și o altă firmă care, mai puțin întâmplător de data aceasta, spun procurorii, a virat în contul lui Șpak exact în aceeași zi aproximativ 235.000 de euro, bani ce ar reprezenta „ajutorul“ acordat în toată această afacere.

Ce a spus Pițurcă după audieri

Victor Pițurcă a ieșit din sediul DIICOT după aproximativ o oră și jumătate.

„M-au întrebat despre această licitație, am fost audiat ca martor, am spus că nu am nimic în comun cu această licitație. Implicația mea a fost ca și la București. Din banii mei s-a cumpărat caietul de sarcini, fiica mea nu are nicio implicare. Fiica mea este, e adevărat, pe firmă ca și administrator, dar totul face soțul ei. Am fost întrebat dacă îi cunosc pe cei care au participat la licitație, am spus că habar nu am cine sunt", a declarat Victor Pițurcă.

Fostul selecționer a vorbit și despre dosarul Romarm de la București.

„M-am simțit umilit la București. Să nu ai nici cea mai mică implicare și să se întâmple ce s-a întâmplat. Vedem ce va fi în continuare, dar cei care au făcut lucrul ăsta ar trebui într-un fel sau altul să plătească", a mai spus Pițurcă.

Până în prezent, procurorii DIICOT au dispus în acest dosar urmărirea penală împotriva a nouă persoane, printre care se află și finul lui Victor Pițurcă, adică asociatul fiicei acestuia.