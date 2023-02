Victor Pițurcă, explicații despre dosarul Romarm: Nu o să dau în gât pe nimeni. L-am văzut o dată pe Gabriel Țuțu

Victor Pițurcă neagă implicarea sa în dosarul în care DNA îl cercetează achiziția de măști neconforme vândute Ministerului Apărării. Fostul selecționer susține că s-a întâlnit cu șeful Romarm o singură dată, în biroul acestuia.

„S-au scris atâtea bazaconii care nu au nimic comun cu adevărul. Cum că aș fi oferit bani, că aș fi fost într-o afacere cu persoana care a luat acele mașinării. L-am văzut o singură dată, la el la birou (nr. Țuțu). Nu am nicio legătură cu Țuțu. Nu mai avem voie să mergem în birou la cineva? L-am cunoscut împreună cu băiatul meu și cu altcineva. Nu am vândut nicio mască. MApN a cumpărat de la acea firmă 4-5 produse”, a declarat Victor Pițurcă.

Fostul selecționer susține că băiatul său, Alexandru Pițurcă, este cel care a dorit să intre în această afacere. În ceea ce privește vinovăția sa, Pițurcă senior susține că „singura probă este că am stat jumătate de oră la acest domn”.

„Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După niște săptămâni am vrut să merg și eu să cunosc cine este în această afacere. Eu am luat fosta fabrică de armament de la Filiași și am crezut că putem face o afacere. Eu voiam să vând acea fabrică, el (n.r. Gabriel Țuțu) mi-a propus altceva. În dosar este vorba despre altcineva care ar fi făcut aceste lucruri. (...) S-au cumpărat aceste produse vândute MApN, măști. Nu am dat nicio declarație, nu am semnat nimic pentru că sunt complet nevinovat și consider că este un mare abuz. Firma cu care s-a asociat fiul meu a adus aceste produse din China. Firma care a venit cu afacerea a luat 40% din profit. Eu i-am trimis banii lui Alex, Alex a trimis banii în China”, a explicat Victor Pițurcă.

Fostul selecționer a adăugat că „a mai apărut că aș fi dat în gât pe cineva”, precizând că „Victor Pițurcă nu va face niciodată așa ceva”.

Procurorii DNA au decis să îl plaseze pe Victor Pițurcă sub control judiciar. Acesta este acuzat de cumpărare de influență.

Acuzațiile DNA

"Pe fondul pandemiei generate de virusul COVID – 19, în perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, suspectul Țuțu Gabriel, în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea dispozițiilor legale, ar fi încheiat cu o asociere de firme din care făcea parte și o societate controlată de cealaltă persoană cercetată în prezenta cauză (n.r. Victor Piţurcă), în condiții dezavantajoase pentru compania pe care o conducea, două contracte de achiziție publică (ce vizau cumpărarea a șapte utilaje neconforme de producere a măștilor de protecție). Prin demersurile menționate mai sus, CN Romarm SA a fost prejudiciată cu suma de 8.647.584 lei, reprezentând contravaloarea utilajelor menționate mai sus, valoarea materiei prime și ulterior contravaloarea unor piese și servicii conexe (în afara contractului)", a transmis DNA luni.

Totodată, procurorii spun că în intervalul martie -aprilie 2020, şeful Romarm ar fi cerut , printre altele, de la reprezentanții societăților implicate în achizițiile de mai sus introducerea într-un circuit comercial de livrare măști de protecție neconforme către Ministerul Apărării Naționale (MApN) a unui prieten de-al său, fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare produse de protecție și efectuarea unor plăți către acesta, (40% din cota de profit rezultată) sub aparența unui contract de consultanță.