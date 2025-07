Primarul supărat că localnicii nu-și fac buletin de Mischii anunță noi măsuri: „Nu mai dau bani de navetă la profesori”

Un primar din Dolj care spune că ar avea în comună în fapt aproximativ 3.000 de locuitori și în documente aproximativ 2.000, și le-a cerut concetățenilor să-și stabilească domiciliul în localitatea în care stau, anunță și alte măsuri. „S-a înțeles greșit că sunt supărat”.

Gheorghe Popa, primarul comunei doljene Mischii, a făcut cu câteva zile în urmă un apel, pe Facebook, rugându-și concetățenii care au domiciliul oficial în alte localități să-și schimbe documentele, pentru că primăria intră altfel sub incidența măsurilor de austeritate și ar putea rămâne cu mai puțini angajați. Primarul spune că s-a înțeles greșit. Nu este speriat de măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan, din contră, ar avea și alte propuneri și soluții pentru mai mulți bani la buget și o mai bună funcționare a primăriilor.

Primarul a criticat, într-un interviu pentru „Adevărul”, faptul că li se permite localnicilor din categoriile defavorizate să nu-și plătească amenzile. Este supărat și pe profesorii care „stau patru ore la școală, la 12.00 sunt plecați” și care ar putea să lucreze mai mult cu copiii care au nevoie de lucru suplimentar sau cu cei motivați să facă performanță. De supărare a propus Consiliului local să fie de acord cu sistarea plății cheltuielilor de navetă pentru profesori. Nu este de acord nici cu plata indemnizației de hrană pentru angajații primăriei și nici să plătească instituția cursuri care ar fi doar „concedii la mare și la munte pe banii primăriilor”.

„1.000 de mașini X 200 de lei pe mașină, sunt 2 miliarde pe care eu nu-i încasez în fiecare an”

Adevărul: Acum câteva zile ați făcut un apel, l-au preluat și colegii mei, către locuitorii comunei. Care sunt locuitori în fapt, nu și în acte, nu?

Gheorghe Popa: Corect. Și au înțeles greșit colegii dumneavoastră, că eu nu sunt speriat deloc. Absolut deloc. Chiar susțin aproape în totalitate aceste măsuri.

A: De ce acest apel acum?

GP: Eu l-am făcut și mai devreme, de-a lungul timpului. Am Serviciul de Evidență a Populației la Mischii, se pot face buletinele la Mischii. Am făcut apel la cetățeni, că nu-i corect să stea pe raza comunei mele poate 1.000 de locuitori cu buletine de Craiova, în mod special, din mai multe considerente. În primul rând, acum am văzut că vor rămâne angajați în funcție de numărul de locuitori. Da? Încărcătura pe angajați. Or dacă eu am aproape 2.000, dar în realitate sunt 3.000, se vor lua în calcul cei 2.000 ca să rămână angajați. Și dacă ei sunt mai mulți, eu nu voi putea la timp și corect să-i servesc pe cetățeni. Mai mult decât asta. Cei 1.000 cetățenii au mașini, plătesc impozite la Craiova. Aproape 1.000 de mașini, ori 200 de lei pe mașină, sunt 2 miliarde pe care eu nu-i încasez în fiecare an.

A: Și acești cetățeni vin în weekend, sau cum?

GP: Nu vin, aici locuiesc efectiv.

A: Și le convine să plătească taxe la Craiova?

GP: Păi le convine să plătească la Craiova, da, din comoditate. Iar noi, comunele în special din jurul Craiovei, suntem primul cerc al Craiovei, suntem văduviți. Sunt comune în care, la mine sunt 1.000 de locuitori, dar sunt comune, gen Cârcea, Șimnic, Malul Mare, în care stau 4-5-6.000 de locuitori. Consider că acum e momentul să se aplece asupra acestui lucru și să-i oblige să aibă domiciliul acolo unde locuiesc efectiv, cum spune legea, mai mult de 15 zile. Aici s-ar rezolva și mai multe probleme. De exemplu, când sunt alegerile, n-ar mai fi acel turism electoral, nu mai sunt acele vize de flotant, acel du-te-vino să le facem vize sau orașul să-i cheme la oraș. Ar fi un număr real de cetățeni și pe oraș și pe comună.

Vedeți dumneavoastră, utilitățile. Eu am sistem de alimentare cu apă. Atunci când a fost proiectat, a fost proiectat pentru numărul de cetățeni luați din evidență, adică pentru 1.600 la momentul respectiv. Or eu acum deservesc aproape 3.000 de cetățeni. Nu ajunge sistemul, e normal. Înțelegeți dumneavoastră? Sunt subdimensionate aceste utilități.

A: Dar oamenii, în momentul în care își fac casa, se înregistrează? Plătesc? Adică aveți situația pe imobile?

GP: Băi, sigur că îi știm pe toți. Mai ales că avem un serviciu de evidență a populației la comună. Îi știm pe toți, dar nu putem face nimic. Pentru că aici trebuie să ne sprijine cei de la poliție.

Dacă vreți, vă pot da o chestie foarte bine cu recuperarea taxelor și impozitelor. Mă doamnă, e strigător la cer când în octombrie vin să ridice ajutorul de lemne de 17 milioane și ne râd în nas că ei nu și-au plătit impozitele de 4, 5, 6 ani. Și nu am ce să-i fac, că legea spune că să nu-i opresc. De ce sunt de acord cu aceste măsuri?

Amenzile. Am cetățean care are amenzi de 500 de milioane (n. red. - 50.000 lei). I-am făcut pentru muncă în folosul comunității. Bineînțeles că nu a venit să o facă, iar ea se transformă din nou în amendă. Dar el circulă cu mașina, doamnă, și el nu are mașină, nu are nimic. Și toate vin pe circulație. E normal să-i suspenzi permisul, că e singura măsură.

Am cetățean turbulent. Bețivan și turbulent, scandalagiu. Râde de poliție și de mine, că îi da amendă tot timpul. Și n-am ce să-i fac, că n-am ce să-i iau. Și are 700 de milioane (n. red. - 70.000 lei) la bugetul local, pe 3 ani de zile. Că dacă îi faci mereu somații și toate, ele nu se prescriu, numai dacă nu îi faci. Dacă nu le încasez, eu apar cu grad de încasare mic și pierd banii de la guvern direct proporțional. Adică pierd o dată banii la guvern, pierd și la asta dacă nu încasez amenzile, că n-am ce să-i iau. Aceste amenzi se transformă în muncă în folosul comunității. El nu vine și sfidează, ar trebui transformate în amendă contravențională. Astfel eu sunt obligat să scriu înapoi că n-a făcut munca în folosul comunității și se transformă iarăși în amendă și iarăși nu a făcut nimic. Ne învârtim în jurul cozii.

A: Și aveți multe cazuri la fel?

GP: Sunt cazuri, nu multe, dar uite, sunt două, trei exemplare. Gândiți-vă la bugetul comunei mele, eu nu o să ajung niciodată la 100% încasări.

A: Dar nu cred că există 100% pe undeva.

GP: Ba da, să știți că există 100%, vreau să vă explic acum. Ce să vă fac? Sunt de vreo 20 de ani primar și vă pot explica tot. Depinde, când faci dimensionarea pentru anul următor, să nu-ți umfli veniturile, să fie reale, și atunci pot să fie 100%. Majoritatea, când se face bugetul, se pune, dom'le, cât am încasat anul trecut? 5 miliarde. Păi, uite, avem 6-7 miliarde, ca să poți să-ți prinzi investiții. Și atunci când îți faci bugetul și îl încarci nerealist, normal că nu faci încasările. Că n-ai de unde. Adică, haideți să venim într-o Românie reală, haideți să venim să o ajutăm să fie reală.

M-au sunat de la Realitatea TV. Când au auzit că susțin măsurile și că nu mă supără deloc, din contră, mi-au închis telefonul. Păi, lăsați-mă, doamnă, să vă spun de ce sunt de acord. Puneți-mă la locul meu ca și administrație.

- Și a răspuns apelului dumneavoastră cineva până acum? Măcar cu un telefon?

A: Si a răspuns cineva apelului dvs pana acum?

GP: Da, da, astăzi am făcut opt buletine. Opt domicilii. Au venit cei de la Antena 3, m-au întrebat, mi-au luat un interviu și-au mers în comună. Și i-am dus, uite domnule, aici locuiește dintotdeauna femeie care nu a plecat din Mischii, dar are buletin de Craiova. S-au dus la poartă și au sunat, au sunat și la alții. Dacă nu ne angajăm toți, mă doamnă, nu o să putem dezvolta comuna. Vrem toți o țară ca afară, dar suntem șmecheri, înșelăm și facem tot ce trebuie ca să...

„Am una din cele mai șmechere școli din județ. Cu încălzire în pardoseală, cu mobilier nou...”

A: Dar oamenii aceștia care au buletine de Craiova când votează, unde votează?

GP: Marea majoritate se duc la Craiova, o parte nu se duc deloc, o parte își mai pun vize de flotant. Dar vizele de flotant nu-s’ luate în calcul ca și domiciliul. La fel, au mașină la Craiova. Adică în loc să încasez eu, încasează Craiova banii care trebuie să vină la mine.

A: Dar de ce să-ți faci domiciliu permanent acolo dacă nu locuiești în Craiova?

GP: Hai să vă spun de ce. Majoritatea sunt pensionari și au transportul gratuit pe oraș. Mai e o chestie. Dacă ar fi legile, am obliga polițiștii să fie..., nu și-ar mai înscrie copiii la oraș. Și n-am aglomera școlile din oraș. Mă, doamnă dragă, am una din cele mai șmechere școli din județ. Cu încălzire în pardoseală, cu mobilier nou, cu aparatură nouă, pe fonduri, cu table inteligente, cu protecție, cu laborator de informatică, cu sistem de supraveghere. Absolut tot. Sală de sport. Le dau bani la naștere, la fiecare nou născut. Le dau mâncare caldă la toți copiii. Și de anul ăsta le dau uniformă gratuit la toți copiii, ca să nu mai fie așa-zisă diferență între ei. Le plătesc eu de la consiliul local uniforma. Deci eu vreau să fac o astfel de administrație, decât că am nevoie de ajutor. Exact ce vrea să facă Bolojan.

A: Și dumneavoastră câți elevi aveți? Și câți ar trebui să aveți?

GP: Vreau să vă spun că ajunseseră la un moment dat undeva la vreo 80 de copii. Datorită măsurilor pe care le-am luat și acest sprijin, au sărit de 100. Avem cam 110. Dar mai sunt încă 50-60 care pleacă la Craiova. Încă din clasa I-a. Pentru că își fac o viză, un domiciliu de Craiova, nu locuiește, nu știe unde e adresa, și înscrie copilul la Craiova.

A: Probabil că nu e de ajuns că dumneavoastră ați făcut o școală să se învârtă după soare. Poate rezultatele sunt cele care îi supără pe părinți.

GP: Am profesori buni. Dar să rețineți că un copil clasele I-IV, cât ai vrea la școală, contează foarte mult ce faci acasă cu el.

De exemplu, vorbim de reforma administrativă. Contabilul. De ce un contabil de primărie să țină la două, trei primării? Nu, domnule, contabilul de la primărie să țină și școala. Pentru că nu vin decât salariile și bugetul oricum îl dau eu.

A: Are contabil separat școala?

GP: Da, școlile au contabil separat care nu are decât salarizarea și un buget de 2 miliarde să gestioneze pe an, plus plata activității.

Profesorii! Nu sunt mulțumiți că le-a făcut norma de 20 de ore. Lucrează 4 ore pe zi. La ora 12 la mine închid școala și pleacă acasă. De ce să nu stea 8 ore să lucreze cu unul care e super inteligent, mai lucrezi cu el, sau cu unul care să treacă clasa? Dacă tu i-ai obliga să stea 8 ore, atunci ar lucra cu ei. Dar ei pleacă la ora 12.00 acasă și bine mersi. Și vreau să știți că un învățător are salariul mai mare ca un primar.

A: Am avut toți posibilitatea la un moment dat să alegem cariera aceasta.

GP: Păi da, dar haideți să nu ne plângem. Eu nu mă plâng. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar vreau cât de cât să se așeze pe mai corect.

Dacă mă întrebați, acele cursuri care se fac la primărie ar trebuie eliminate, cu riscul de a mă înjura toți colegii din administrație. Ălea sunt concedii plătite de administrația publică la mare și la munte.

A: Și n-aveți și posibilitatea să nu le faceți? Sau să le faceți online?

GP: Păi avem, că eu nu le-am făcut de 5 ani. Sau online.

Le-am dat bani de navetă. Astăzi am comunicat, am luat hotărâre de Consiliu local, le tai banii de navetă. De astăzi nu le mai dau bani la profesori. N-a fost niciodată corect ca profesorii din comuna mea să ia bani de navetă din taxele și impozitele oamenilor. Adică colegii mei încasau și le plăteau naveta la profesori. Să mă dea în judecată. Să mă dea în judecată și dau și eu eșalonat și când oi avea. Nu e mult, că eu sunt aproape de oraș, dar nu-i corect, doamnă! Au dreptate privații să urle. Alocație de hrană. Păi tu când te-ai dus să te angajezi, nu iei în calcul că e și întreținerea și hrană și tot? De ce să-ți dau eu alocație de hrană? Nu mă refeream de profesori, mă refer la administrație, la administrația publică acum. De ce să-i dai alocație de hrană?

A: Câți angajați aveți la primărie?

GP: Am 15 angajați, că am fost unul din primarii care au răspuns întotdeauna la apel și i-am redus întotdeauna când a fost. Și am 15 angajați și funcționez foarte bine. Și mai pleacă doi la pensie și o să rămân cu 13. Și vă asigur că funcționez foarte bine.

A: Și cine pleacă la pensie? Pe ce posturi nu mai angajați?

GP: Asistentul social și în locul dumneaei ei duc o fată de la serviciul de Stare Civilă și acolo n-am decât unul din trei posturi și se descurcă. Iar în locul guardului, sau femeia de serviciu, nu mai angajez pe nimeni și vor face prin rotație, fiecare să-și facă în birou și prin rotație holul.

A: Și oamenii sunt de acord?

GP: Sunt de acord atâta timp cât își mențin salariile. Mă doamnă, sunt o grămadă de măsuri, n-am timp să vi le spun, nu știu dacă le-ați înțeles. Întrebați-mă, sunt deschis, comunic. Sunt un primar mai vertical, un primar care... Și cu voucherele de vacanță, dacă mă întrebați. Datorită voucherelor de vacanță a crescut prețul pe litoral. Că hotelierul spune – lasă, mă, că ăștia oricum vin cu voucherul la care ei nu dau nimica, hai să mai creștem! Și în timp ce a crescut prețul pe litoral, se duce ăla la de privat care n-are voucher, doamnă. Și l-au omorât. (...)

A: Și la dumneavoastră ia toți vouchere?

GP: La toți, că așa le dă guvernul. Foarte bine că măcar reduce de la 8.000 net la 6.000. Eu le-aș reduce la 4.000. Sau să-i dau la ăla cu salariul minim pe economie.

„Cine a avut ideea să comaseze posturile de poliție, dacă mă întrebați, a fost un bou”

A: Eu tot nu am înțeles, de ce refuză cetățenii să-și facă domiciliul în Mischii?

GP: Da, uite, v-am zis, pensionarii că merg gratis cu transportul în comun în Craiova, și Craiova e apropae de noi. (...) Problema este că trebuie să ai domiciliul acolo unde locuiești, dacă tu nu ai plecat de 20 de ani, nici o lună, decât în vizită, chiar dacă ai proprietate la Craiova.

Și mai este o problemă, cu polițiștii, cu posturile de poliție. Doamnă, cine a avut ideea să comaseze posturile de poliție, să facă acea centralizare, după mine, dacă mă întrebați, a fost un bou. A luat șapte comune și a făcut un sediu într-o parte. Și nu mai e nimeni la postul de poliție. Eu n-am pe nimeni nici azi, nici mâine, nici poimâine, nici răspoimâine. Și trebuie să vină, dacă se întâmplă un eveniment în capătul celălalt al sectorului, trebuie să vină aproape 100 și ceva de kilometri ca să intervină polițistul. Gândiți-vă consumurile care sunt. În schimb, dacă era în Mischii, intervenea polițistul loco. Dacă era în Murgași, intervenea polițistul din Murgași loco. Intervii imediat. Era un grafic, știai întotdeauna cine este în comună.

A: Deci se cheltuie mult în sectoare care sunt ineficiente și s-au sistat cheltuielile în sectoare deficitare, ziceți.

GP: Exact, exact, dacă vorbim. Adică, am văzut comentariile la „Adevărul” că au spus că sunt eu speriat. Nu sunt speriat, doamnă. Au început, „pierde funcția”. Nu mi-e de funcție, doamnă, că sunt la al cincilea mandat. Dacă faci treabă, rămâi, dacă nu, te duci acasă. Iar dacă te duci acasă, n-ai fost bun. Iar eu sunt pensionar, n-am o problemă, pot să mă duc acasă oricând. Nu e o problemă, e vorba de ce las comunității. Una e să o administrez loco, una e să o administrez cum e la Craiova, la cartierul Cernele, unde nu s-a băgat un leu. Nimeni, niciodată, nu va băga banii începând de la periferie. Va băga începând din centru către periferii. Și cum banii n-ajung, periferia rămâne totdeauna cam pe urmă. La mine toată comuna are gaz. Are apă și acum vine apa de Isvarna, canalizarea - i se dă drumul. Am cele mai șmechere școli, grădinițe. Am făcut nouă poduri din 10. Am cinci biserici bibelou, pentru că toate sunt instituții publice. Am făcut bază sportivă, am teren, toate pe bugete locale. Și am și unul din cei mai mari investitori, sau să-i spunem mai deosebit, Centrul de Inteligență Artificială Cluster Power, care e al patru-lea din Europa. Să știți că am băgat păduri peste 200 hectare, că sunt fan păduri. Am cadastru general gratuit la toată comuna din 2017. Întotdeauna am fost pionierat. Am făcut parcuri fotovoltaice în 2015. Accedem din nou. Betonez canale pe CNI, 6 km de canale cu bază de 3 m, cu ziduri, ceva gen..., de nedescris. Uitați-vă pe Facebook. Deci am proiecte în derulare, străzi, drum de legătură 4,5 km.

A: Pe Anghel Saligny nu aveți nimic? Acum e fierbere mare că se întrerupe.

GP: Am închis. Anghel Saligny am luat toți banii. M-am mișcat repede. Ele nu zice că se vor desființa, zice să se sistează pe moment. Pentru că, doamnă, s-a dat cu stânga și cu dreapta în ajutoare sociale.

Bursele la elevi. Nu e normal. Eu vă spun din experiență proprie. Să primească burse de la nota 5 până la nota 10. Toți primesc. Noi îi plătim ca să vină la școală, doamnă?

A: Nu-i adevărat. Nu au fost acordate așa. Bursa de merit s-a acordat de la 9.50.

GP: Ba da, doamnă, a fost bursa socială, bursa de reziliență și bursa de merit.

De la 5 la 6 le-a dat sociale. De la 7, reziliență și la 9 îi dai de merit. Și el nu ia capacitatea cu bursă, cu media 9 de merit. Haideți să dăm doar bursele de merit, doamnă, să fie stimulat ăla care muncește, și bursele sociale.

A: Din motivul acesta probabil își duc locuitorii dumneavoastră copiii la oraș. Poate acolo au rezultate mai bune.

GP: Doamnă, vă dau exemplu. Am avut o fată care a terminat clasa a VIII-a aici, a dat la liceu și acum a luat a treia la SRI pe țară. Dacă vrei, înveți. Dacă tu când vii acasă, copilul tău nu îl întrebi dacă și-a făcut tema... A fost foarte bun catalogul electronic la un moment dat. Vreți să vă spun că nici pe ăla nu se uitau părinții? Și aveau acces pe telefoane tot timpul.