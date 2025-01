Copilul de 4 ani din Dolj, dat dispărut de familie duminică, 12 ianuarie 2025, a fost găsit decedat la aproximativ 700-800 metri de casă. Zeci de persoane au participat la căutări. Polițiștii au audiat mai multe rude și vecini.

Alarma s-a dat la ora 18,04, Secția 6 Poliție Craiova fiind sesizată de către o femeie de 78 ani, din Craiova, care a anunțat că nepotul său în vârstă de patru ani, Iannis, a dispărut în jurul orei 15,00 din fața locuinței sale unde se juca cu alți copii.

După ore bune de căutări copilul a fost găsit fără viață, polițiștii așteptând concluziile examenului medico-legal pentru a emite ipoteze cu privire la cauza decesului. Vecinii vorbesc despre faptul că acesta ar fi fost sfâșiat de câinii fără stăpân care sălășluiesc prin zonă de multă vreme și care ar fi un adevărat pericol.

„În jurul orei 18,30 am fost anunțați cu privire la faptul că un minor de 4 ani nu mai este găsit de către bunică, cea care îl avea în grijă. La nivelul Poliției Municipiului Craiova și Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au constituit dispozitive de căutare, cu polițiști de la investigații criminale, de la ordine publică, de la rutieră, Serviciul Criminalistică a fost la fața locului. Am solicitat sprijinul și colegilor de la Jandarmerie, pompierii au fost de asemennea alături de noi. Ne-am orrganizat cât de repede am putut, am derulat căutări în zona locuinței minorului, în cercuri concentrice, am extins perimetrul de căutare. Am beneficiat de sprijinul cetățenilor din zona respectivă, care-l cunoșteau pe minor și care au venit în număr mare alături de noi, acoperind o zonă mare de teren, însă din păcate, cu toate aceste eforturi, copilul a fost găsit decedat, pe un câmp viran, la apoximativ 700-800 metri de locuință”, a precizat șeful Secției 6 Poliție Craiova, cms. șef de poliție Adrian Căpraru. Pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Polițiștii urmează să stabilească acum care sunt cauzele decesului. Se așteaptă mai întâi rezultatele examenului medico-legal, care va avea loc astăzi.

„Nu excludem nicio ipoteză, luăm în calcul toate variantele posibile. Este prematur să ne pronunțăm în momentul de față. Este în derulare cercetarea la fața locului, după cum v-am spus, nu suntem deocamdată siguri cu privire la cauzele decesului. În momentul de față au fost audiate aproximativ 10 persoane, ne referim la membrii familiei, ne referim la vecinii din imediata apropiere. Până cu câteva zeci de minute înainte de semnalarea dispariției copilul se juca cu alți copii de pe stradă”, a mai spus șeful Secției 6 Poliție Craiova.

Vecinii care au participat la căutări au povestit că s-au pornit căutările după ce copilul nu a ajuns acasă, iar bunica s-a îngrijorat. A fost căutat pe kilometri întregi, copilul fiind iubit de comunitate. Minorul era crescut de către bunică, tatăl acestuia fiind în pușcărie, iar mama a plecat.

Oamenii din zonă spun că în apropiere se află o rampă de deșeuri și că aici se adună foarte mulți câini fără stăpân, care au devenit o amenințare pentru comunitate.

„Groapa de gunoi e în centru orașului. Copilul a fost mușcat de câinii care sunt la groapa de gunoi, sute și sute de câini”, spune un bărbat. Un alt bărbat spune că pe lângă groapa mare de deșeuri, tot în zonă mai este un alt depozit, de unde s-ar aduce resturi dintr-un cimitir al orașului.