Un avion solar a reuşit să depăşească altitudinea de 9.500 de metri. A întâlnit în zbor un avion de linie

SolarStratos a revendicat miercuri titlul de "aeronava electrică şi solară cu echipaj uman care atinge cea mai mare înălţime din istorie", după un zbor efectuat marţi, care i-a permis să ajungă la o altitudine de 9.521 de metri. Zborul nu a fost încă validat de Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI), transmite AFP.

Acest zbor, cu o durată de cinci ore şi nouă minute, "depăşeşte recordul anterior" deţinut de aeronava Solar Impulse, proiectată de Bertrand Piccard (9.235 de metri), potrivit unui comunicat de presă al SolarStratos emis de miercuri, în care se specifică faptul că reuşita nu a fost încă validată de FAI, scrie Agerpres.

"Altitudinea de presiune corectată la altitudinea de densitate standard este cea care contează în materie de recorduri de altitudine în aeronautică", a explicat echipa constituită în jurul pilotului Raphaël Domjan.

Pilotul a navigat cu succes marţi printre curenţii de aer cald din cantonul Valais din sud-vestul Elveţiei, ce i-au permis avionului său mic, dar cu o anvergură impresionantă, să urce atât de sus şi să "întâlnească un avion de linie".

Avionul din fibră de carbon are o anvergură a aripilor de 24,8 metri şi un fuselaj lung de 9,6 metri.

Aripile imense sunt acoperite cu 22 de metri pătraţi de panouri solare.

După o campanie de zbor nereuşită în 2024, pilotul în vârstă de 50 de ani se apropie acum de obiectivul său final: să atingă sau să depăşească altitudinea de 10.000 de metri.

Raphaël Domjan s-a declarat "profund emoţionat", potrivit comunicatului. "Împărtăşesc acest moment de bucurie cu întreaga mea echipă, care se pregăteşte pentru această performanţă de ani de zile", a spus el.

Pentru a atinge această etapă importantă, au fost necesare zeci de zboruri de test, numai în această vară "fiind depăşit pragul de 100 de ore de zbor".