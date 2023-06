Alertă în Dolj. Un urs a fost fotografiat într-o pădure situată la 30 kilometri de Craiova. „Cum a ajuns ursul la câmpie?“

Ursul a fost surprins de o cameră de supraveghere a Ocolului Silvic Dolj în Pădurea Radovan. Primarii din zonă i-au avertizat pe localnici să nu mai intre în pădure, indiferent de situație.

Reprezentanții Ocolului Silvic Dolj au confirmat informația că un urs a fost văzut în zona pădurii Radovan.

Ursul a fost surprins de o camera de supraveghere in punctul de hrănire a vânatului. Primarii din zonă au anunțat localnicii sa aibă grija și sa nu mai intre în pădure.

Primăriile comunelor doljene din zona pădurii Radovan au intrat în alertă după ce au primit de la Ocolul Silvic Perișor următoarea informare:

"Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că în data de 09. 06.2023, a fost identificat într-o fotografie realizată în noaptea de 08/09.06.2023 pe o cameră de supraveghere, amplasată la un punct de hrănire și monitorizare a vânatului, situat pe fondul cinegetic nr. 20 Perișor, UP III Târnava u.a. 67 coordonate GPS N: 44.137807, E:23.553168, un exemplar adult din specia URS", se arată în adresa reprezentanților Ocolului Silvic Perișor.

Reprezentanții Primăriilor din zona localității Radovan i-au informat imediat pe localnici.

"Rugăm cetățenii să fie precauți și să-și ia măsurile necesare de siguranță. Vă rugăm ca în cazul în care îl vedeți/întâlniți, să apelați numărul unic de urgență 112 și nu încercați să îl alungați, să-i hrăniți sau să vă apropiați de el!", a fost anunțul postat pe pagina de Facebook a Primăriei Întorsura din județul Dolj.

Oamenii au crezut la început că este vorba de o farsă.

"La început, când am fost informat de un reprezentant al Ocolului Silvic Perișor, am crezut că este vorba de o farsă. Nu mi-a venit să cred. Cum a ajuns ursul la câmpie? Ulterior, am înțeles că povestea este reală. Am anunțat cetățenii să fie foarte atenți", a declarat primarul Marin Cioi, primarul localității Întorsura.

Cazul este monitorizat de autoritățile doljene.

"Ursul a fost surprins de o cameră de supraveghere a Ocolului nostru, în punctul de hrănire a vânatului. Angajații Ocolului Silvic au anunțat imediat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, Jandarmeria, Poliția. Cazul este monitorizat în acest moment", a declarat Dănuţ Răţoiu, purtător de cuvânt la Direcţia Silvică Dolj.