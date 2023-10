Spitalul Județean Constanța reacționează după incidentul cu ambasadorului umilit de un medic: „S-au cerut note explicative”

Conducerea Spitalului Județean Constanța a venit cu o reacție după ce profesorul universitar Tasin Gemil a povestit reacția unui medic, căruia îi ceruse ajutorul pentru o afecțiune minoră.

Postarea pacientului a ajuns și la conducerea Spitalului Județean Constanța, care verifică acum ce s-a întâmplat între medic și pacient.

„Verificăm, din primele informații se pare că este vorba despre percepția greșită a mesajului. Momentan s-au cerut note explicative de la personalul care a fost de garda în zona de urgențe minore. Pot însă să vă spun că actul medical a fost corect, cazul a fost rezolvat corespunzător, din acest punct de vedere”, a declarat Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Constanța.

Incidentul s-a produs pe 9 octombrie 2023, în Secția Primiri Urgențe. „Era vorba de o inflamație, care creștea de câteva zile și îmi producea dureri serioase”, spune profesorul universitar care explică că a ajuns la spital de nevoie, deoarece la clinicile private nu a găsit specialiști.

La spitalul de stat a fost nevoit să aștepte. „După mai bine de două ore, pe la orele 13.30-14.00, am fost introdus în secția de Urgențe Minore. Asistentele de aici m-au tratat cât se poate de normal. După o vreme, a venit un doctor tânăr, de circa 30-35 de ani, probabil medicul de gardă. În timpul consultului, mi-am permis să-i zic «dragă domnule doctor», cu intenția de a crea o legătură amiabilă, dat fiind faptul că acest medic afișa o mină prea severă. Atât mi-a trebuit! Doctorul a ținut să mă sancționeze imediat, spunându-mi cu un ton răstit: „Nu sunt dragă cu dumneavoastră, să vă adresați cu «domnule doctor». «Îmi pare rău dacă v-am deranjat - i-am răspuns -, dar am 80 de ani și am fost profesor, fiind obișnuit cu acest apelativ față de tinerii care m-au înconjurat». «Aici nu sunteți profesor, ci doar pacient, iar eu sunt doctor!»”, mi-a replicat el tăios, cu un ton agresiv și de superioritate vădită”, povestește Tasin Gemil, pe pagină să de Facebook.

Părinte a trei copii, toți medici, Tasin Gemil s-a simțit umilit. Deși nu a dezvăluit numele doctorului, i-a transmis că e de datoria să să fie empatic și înțelegător cu pacienții și i-a dat că exemplu pe medicii din Suedia.

Tasim Gelil este cetățean de onoare a orașului Medgidia, însă această este cea mai mică distincție dintre cele ce i-au fost acordate vreodată.

Și-a început carieră că profesor la un liceu din Eforie Sud, cercetător ştiinţific la Institutul de istorie şi arheologie „A.D.Xenopol” Iaşi. Din 1977 a lucrat Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti pentru că, ulterior, timp de patru ani să lucreze că istoric și cercetător ştiinţific principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga”.

A lucrat din 1995 pe postul de conferențiar universitar, apoi că profesor la Universitatea „Ovidius” Constanța, unde a deținut șefia Catedrei de istorie veche și medie. A condus Școala doctorală de la Facultatea de istorie și științe politice și a fost prorector al Universităţii „Ovidius”.

Tasim Gelil este fondatorul și directorul Centrului de Studii Eurasiatice; întemeietor și redactor-şef al Revistei Române de Studii Eurasiatice, din cadrul Universității “Ovidius” și a fost primul ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Azerbaidjan, pentru că ulterior să fie numit ambasadorul României în Turkmenistan. Este profesor universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca și este fondatorul și directorul Institutului de Turcologie şi Studii Central-Asiatice.

A scris patru cărți de specialitate, este coautor a altor șapte volume și a publicat peste 100 de studii științifice.