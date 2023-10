Fost ambasador al României umilit de un medic la Spitalul Județean Constanța: „Să vă adresați cu «domnul doctor»!”

Cunoscut profesor universitar, fost deputat, doctor în științe politice cu peste 100 de studii științifice publicate și istoric de excepție, Tasin Gemil a îndurat o experiența umilitoare în Spitalul Clinic de Urgență Constanța, unde a ajuns pentru o problema medicală.

Incidentul s-a produs pe 9 octombrie 2023, în Secția Primiri Urgențe. „Era vorba de o inflamație, care creștea de câteva zile și îmi producea dureri serioase”, spune profesorul universitar care explică că a ajuns la spital de nevoie, deoarece la clinicile private nu a găsit specialiști.

La spitalul de stat a fost nevoit să aștepte. „După mai bine de două ore, pe la orele 13.30-14.00, am fost introdus în secția de Urgențe Minore. Asistentele de aici m-au tratat cât se poate de normal. După o vreme, a venit un doctor tânăr, de circa 30-35 de ani, probabil medicul de gardă. În timpul consultului, mi-am permis să-i zic «dragă domnule doctor», cu intenția de a crea o legătură amiabilă, dat fiind faptul că acest medic afișa o mină prea severă. Atât mi-a trebuit! Doctorul a ținut să mă sancționeze imediat, spunându-mi cu un ton răstit: „Nu sunt dragă cu dumneavoastră, să vă adresați cu «domnule doctor». «Îmi pare rău dacă v-am deranjat - i-am răspuns -, dar am 80 de ani și am fost profesor, fiind obișnuit cu acest apelativ față de tinerii care m-au înconjurat». «Aici nu sunteți profesor, ci doar pacient, iar eu sunt doctor!»”, mi-a replicat el tăios, cu un ton agresiv și de superioritate vădită”, povestește Tasin Gemil, pe pagină sa de Facebook.

Deși nu a dezvăluit numele medicului care l-a umilit, profesorul universitar a explicat că este părintele a trei copii medici, toți în Suedia și știe care ar trebui să fie atitudinea unui cadru medical.

„Pentru asemenea medici, pacientul nu este om, ci doar pacient, adică cineva care are nevoie de bunăvoința lui și față de care el se simte net superior. Medicii de astăzi din România au ajuns la salarii aproape egale sau chiar mai mari decât colegii lor din restul Uniunii Europene. Dar, între acest medic din Constanța și medicii pe care i-am cunoscut eu, că pacient, de exemplu, în Suedia, diferența este enormă. În primul rând, medicii și întregul personal medical tratează pacientul că pe un om aflat în suferință, față de care el, că medic sau asistentă, este obligat, prin jurământ și statut, să-l ajute. Întregul personal al oricărei unități medicale din Suedia este obligat să aibă atitudine binevoitoare față de pacient, să fie respectuos și să-i cultive încrederea că un prieten. Zâmbetul afișat este o regulă respectată strict de tot personalul medical. Un medic că cel pe care l-am întâlnit eu astăzi în Spitalul Mare din Constanța ar fi fost adus imediat în fața Colegiului și chiar a Tribunalului. Ofensă adusă unui pacient de un cadru medical este infracțiune în Suedia, probabil și în restul țărilor din UE și nu numai”, a explicat Tasin Gemil.

Când a plecat din spital, se simțea mai rău decât atunci când a venit, spune profesorul universitar. Avea tensiunea foarte mare, tremura de supărare și risca să sufere un atac.

„Prin atitudinea lui grosolană și infatuată, acest doctor de la Urgență era să-mi provoace o afecțiune mult mai gravă decât cea pentru care îi cerusem ajutorul de medic”, a mai afirmat el.

Cine este pacientul umilit in Urgență

Tasim Gelil este cetățean de onoare a orașului Medgidia, însă această este cea mai mică distincție dintre cele ce i-au fost acordate vreodată.

Și-a început carieră că profesor la un liceu din Eforie Sud, cercetător ştiinţific la Institutul de istorie şi arheologie „A.D.Xenopol” Iaşi. Din 1977 a lucrat Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti pentru că, ulterior, timp de patru ani să lucreze că istoric și cercetător ştiinţific principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga”.

A lucrat din 1995 pe postul de conferențiar universitar, apoi ca profesor la Universitatea „Ovidius” Constanța, unde a deținut șefia Catedrei de istorie veche și medie. A condus Școala doctorală de la Facultatea de istorie și științe politice și a fost prorector al Universităţii „Ovidius”.

Tasim Gelil este fondatorul și directorul Centrului de Studii Eurasiatice; întemeietor și redactor-şef al Revistei Române de Studii Eurasiatice, din cadrul Universității Ovidius și a fost primul ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Azerbaidjan, pentru că ulterior să fie numit ambasadorul României în Turkmenistan. Este profesor universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca și este fondatorul și directorul Institutului de Turcologie şi Studii Central-Asiatice.

A scris patru cărți de specialitate, este coautor a altor șapte volume și a publicat peste 100 de studii științifice.