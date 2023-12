Protestul polițiștilor constănțeni: „Zalăul, cu un bulevard, are 24 de agenți de rutieră, Constanța are 17!”

Protest fără precedent al polițiștilor din Constanța, care au pichetat luni, 4 decembrie, timp de două ore, în fața sediului Poliției Județene, ca să atragă atenția că sunt puțini, iar șefii îi forțează să facă sute de ore suplimentare pe lună.

Oamenii legii din Constanța și-au strigat nemulțumirile în stradă, sperând că, măcar de această dată, vor fi auziți, mai ales că toate negocierile au eșuat.

Situația, spun sindicaliștii, este critică, mai ales pe liniile de muncă rutieră și ordine publică, adică exact acele domenii în care se lucrează, efectiv în stradă cu cetățeanul.

Polițiștii susțin că mult-așteptata reorganizare a IPJ Constanța, proiectul pilot de care a vorbit ministrul de Interne Cătălin Predoiu, nu le mărește organigrama, ci doar umple golurile din schemă, find doar pe hârtie.

„Este primul semnal de alarmă pe care îl tragem cu privire la faptul că polițiștii sunt sacrificații de serviciu în ceea ce privește această reorganizare. Am sesizat deja de trei luni faptul că mulți polițiști, în special cei de ordine publică și rutieră, sunt forțați, efectiv, să facă sute de ore suplimentare pe lună Vorbim despre situații în care ies din schimbul doi la ora 10 noaptea și intră în serviciu la 6 dimineață a doua zi, adică au mai puțin de 12 ore de repaus pentru refacerea capacității de muncă”, a declarat Cosmin Andreica, liderul Europol.

El a afirmat că pe motiv că sunt oameni puțini, agenții au ajuns să ducă efectiv operativă în spate.

Imagini de la protestul polițiștilor constănțeni VIDEO Antonia Ispas

Liderul de sindicat a făcut referire și la cazul lui Remus Stângă, agentul de 22 de ani care s-a sinucis în Cumpăna, cu pistolul din dotare, în ziua de Sfântul Andrei.

„Suntem convinși că acolo a fost un cumul de factori, inclusiv factorul că a ajuns la 400 de kilometri de casă, faptul că nu avea nicio perspectivă referitor la momentul când se putea întoarce acasă, sau mai aproape de familia lui”, a afirmat Andreica.

Au trecut trei luni și jumătate de când ministrul de Interne a promis că va implementa un proiect pilot pentru IPJ Constanța, care trebuia să fie gata în 45 de zile, însă organigrama a rămas tot restrânsă.

„Conducerea IPJ Constanța ne spune că organigrama este completă, cu 17 agenți de poliție rutieră. Asta în condițiile în care sunt municipii reședința de județ care au populația la sfert față de cea a Constanței și nici nu vorbesc despre situația operativă - port, litoral și așa mai departe - și care au 40 sau 50 de polițiști rutieri. Din punctul nostru de vedere Constanța are cel mai mic număr de polițiști rutieri din țară. Gândiți-vă că Zalăul, care are un singur bulevard, are peste 24 de polițiști rutieri”, a declarat Andreica.

Din punctul de vedere al sindicaliștilor, există interese că polițiștii să nu fie efectiv în stradă.

„L-aș cita pe Predoiu: în ultimii 8-10 ani lupta cu criminalitatea a fost pierdută. Îmi cer scuze: ați găsit vreun vinovat? Nu ați găsit niciun vinovat. Mai mult de atât, cei care au condus IPJ Constanța în ultimii zece ani nu au depus nici măcar minime diligențe de a mări schemele de personal de la Biroul Rutier. De ce? Pentru că nu au considerat necesar. Atâta vreme cât tu apreciezi că o patrulă de rutieră este suficientă pentru un municipiu precum Constanța, este clar că, fie nu ai reprezentarea realității străzii, fie sunt interese mult mai mari care ne depășesc pe noi”, spune sindicalistul.

Previziunile sunt sumbre, spun sindicaliștii: obosiți, lipsiți de motivație și cu total dezinteres din partea șefilor față de problemele lor, oamenii legii vor ajunge la o atitudine de non combat față de cei care încalcă legea.

Sindicaliștii au oferit că soluție planificarea polițiștilor în ture ture de 12/24, 12/48, nu în ture de 8 ore cum se face acum, planificare ce a dus, în prezent, la situații incredibile.

„Nu li se respectă numărul de ore de noapte. Au fost situații în care un polițist a fost planificat 17 nopți la rând, astfel încât nu li se poate reface capacitatea de muncă, sunt obosiți, nu mai dau randament. Am propus alte ture, nici măcar nu ne-au dat un răspuns. Ne tot amăgesc cu reorganizarea care nu se mai întâmplă. Vom stabili un calendar de proteste și vom face asta până ni se respectă drepturile”, spune Daniel Avasilcai, lider Europol Constanța.

IPJ Constanța are cel mai mare deficit de polițiști raportat la numărul de locuitori și raportat la situația operativă complexă, care include Portul Constanța, bazele militare, centrală nucleară, rafinăria, podurile și litoralul românesc.

Vorbim de un deficit de 400 funcții, pentru care vor fi aduși 164 tineri agenți din promoția lunii noiembrie, din care numai 10 sunt din județ, iar restul vor încerca să plece către locurile de unde provin. Deficitul cuprinde numai funcțiile din stradă, cele de conducere fiind toate ocupate, spun sindicaliștii.