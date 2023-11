Proiectul-pilot de la Constanța al ministrului Predoiu scoate polițiștii în stradă. Reacția Inspectoratului Județean

Sindicaliștii critică reorganizarea IPJ Constanța și susțin că planificarea polițiștilor în ture de opt ore face ca uneori să nu existe pe stradă nicio patrulă de Poliție Rutieră, iar alterori să existe cazuri în care polițiștii să fie chemați la muncă de două ori pe zi.

Polițiștii constănțeni din sindicatul Europol anunță trei zile de proteste în fața sediului IPJ Constanța și a sediului Prefecuturii. Agenții, în special cei de la Rutieră și Ordine Publică, spun că nu mai rezistă programului ce le este impus. Ei spun că, întrucât conducerea Ministerului Afacerilor Interne nu îi ascultă, deși au înaintat numeroase sesizări, protestul le-a rămas singura soluție.

Constanța, fără poliție în stradă

Probleme existau și înainte de scandalul provocat de accidentul mortal de la 2 Mai, în urma căruia întreaga conducere a Poliției Constanța a fost schimbată, însă acestea s-au acutizat după anunțul privind reoganizarea IPJ, în cadrul unui proiect-pilot. Concret, sindicaliștii Europol Constanța susțin că în noiembrie polițiștii de la Biroul Rutier au fost repartizați haotic pe ture și cu încălcarea prevederilor legale.

„Drept consecință, sâmbată seară am avut un singur echipaj de Rutieră în tot municipiul Constanța și în Mamaia, care nici măcar nu avea radar, pentru că autospecialele cu radar sunt defecte. Într-o altă dimineață din această lună, a existat un singur polițist rutier, care a fost pus să stea în post fix cu radarul. Două nopți la rând, pentru că nu știu să planifice polițiștii, în municipiul Constanța și în Mamaia nu a fost pe stradă niciun echipaj de poliție Rutieră: era de serviciu doar un lucrător, care a stat la sediu, pentru că este sub tutela si nu are dreptul să acționeze, să folosească radarul sau să aplice amenzi”, a declarat Daniel Constantin Avasilcai, președintele Europol Constanța.

„Nu se respectă timpii de refacere”

Sindicaliștii au explicat că s-a ajuns la această situație pentru că șefii Biroului Rutier Constanța insistă să planifice polițiștii pe ture de opt ore, în loc să îi planifice pe ture de 12-24, 12-48 ceea ce ar permite ca orașul să aibă în permanentă polițiști la datorie.

„Unii sunt planificați mai tot timpul noaptea, alții doar dimineața, nu se respectă timpii de refacere, liberele. S-a ajuns la situația în care un polițist care a ieșit din tură la 8 dimineața să fie chemat, din nou, la muncă la ora 18.00, nu se mai poate așa!”, a explicat sindicalistul.

Nemulțumiri sunt și la sectorul de ordine publică, unde polițiștii sunt repartizați în ture 12-24, 12-48, însă, prin implementarea proiectului-pilot pentru IPJ Constanța, secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu a anunțat că se va renunța la acestă tură, iar polițiștii vor lucra la opt ore. În această situație, și pe această linie de muncă sunt nemulțumiri din partea polițiștilor.

„Pe calea negocierilor nu am reușit nimic. Se preconizează că protestele vor fi mai lungi, colegii spun că nu vor mai aplica sancțiuni doar avertismente”, a mai afirmat Avasilcăi.

Luni, la protest, vor veni polițiști din tot județul, dar și sindicaliștii Europol din Capitală, în frunte cu liderul pe țară Cosmin Andreica. Pentru că oamenii legii nu au dreptul la grevă vor protesta doar polițiștii aflați în timpul liber.

Deși au aceleași nemulțumiri și cerințe, sindicaliștii din SNPPC nu se vor alătura protestului.

„Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu ministrul ( n. red. de Interne) Cătălin Predoiu și ne-a spus că acest proiect este perfectabil și că nu e nimic bătut în cuie. Așteptăm să vedem dacă se ține cont de propunerile noastre: ministrul a spus că analizează această situație, și anume, că Poliția nu are suficienți oameni ca să se facă planificarea la opt ore: cealaltă tură este singura viabilă ca să se poată respecta zilele libere și timpii pentru refacerea capacității de muncă”, a declarat Sorin Boldeanu, liderul SNPPC Constanța.

Chestorul Bogdan Despescu nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere referitor la deciziile care au stârnit nemulțumirea oamenilor legii.

În ceea ce-l privește pe comisarul șef Dumitru Bîltag, împuternicit ca șef al IPJ Constanța și venit din județul Mureș, miercuri, 22 noiembrie, a fost efectiv prima sa zi de muncă la conducerea inspectoratului de la malul mării.

Agenții fug de Constanța

Sindicaliștii au mai afirmat că, deși s-a anunțat că 160 de absolvenți ai școlilor de poliție, care termină cursurile în noiembrie, vor fi trimiși în Constanța, prin implementarea proiectului pilot, aceasta nu este o soluție viabilă.

„Din cei 160, doar 10 sunt din Constanța, adică au unde locui. Ce fac cei 150 rămași cu salariile lor amărâte? Cum să își permită chiria și traiul? După cele șase luni de tutelă, vor face rapoarte să plece în județele lor. Acești 160 nu sunt polițiștii care vor fi trup și suflet pentru județul Constanța, au greșit acest proiect din start!”, spune Daniel Avasilcai.

Liderul sindical mai spune că în această situație sunt alți 90 de tineri polițiști, din Dolj și Gorj, trimiși în primăvară, care doar ce au terminat tutela de șase luni și care acum fac rapoarte și cereri să fie trimiși în județele lor de domiciliu, motivând că în Constanța nu își permit să trăiască.

Reacția IPJ Constanța

IPJ Constanța susține însă că situația este sub control.

“În perioada respectivă, a fost asigurat serviciul de poliție rutieră, pe schimbul 3, respectiv în intervalul orar 22.00 – 06.00, conform planificării, cu efective de poliție rutieră din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Constanța.

Mai mult, în municipiul Constanța au acționat mai multe patrule de ordine publică, formate din polițiști care au și calitate de poliție rutieră și care au constatat contravenții și infracțiuni la regimul rutier, fiind totodată în măsură să intervină la evenimentele rutiere de pe raza de competență.

În plus, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța dispune de un număr de echipaje corespunzător și suficient pentru a asigura suport pentru orice structură teritorială, inclusiv din municipiul Constanța, unde de altfel își are sediul”, se arată într-un comunicat al IPJ Constanța.

“Efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Constanța fiind în măsură să își îndeplinească sarcinile și obiectivele privind siguranța cetățenilor”, au mai precizat reprezentanții Poliției.