Patronatele de pe litoral subliniază că apa mării este sigură pentru îmbăiere

Patronatul RESTO Constanţa şi Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România solicită ferm DSP Constanta, Prefectului Constanţei şi Ministrului Sănătăţii să clarifice corect, complet şi imediat, în spaţiul public, faptul că buletinele de analiză a concentraţiei de eColi se monitorizează săptămânal, în fiecare an, iar aceste buletine înregistrează variaţii normale, în limitele normale, la fel ca în fiecare an, şi in acest an.

„Conform discuţiilor pe care le-am purtat cu Directorul DSP Constanta, Cristina Schipor şi cu Prefectul Constanţei, Silviu Coşa, nu există motive de îngrijorare sau de risc pentru românii ce au deja rezervări sau iau acum în considerare vacanţe pe litoralul românesc, şi pe care îi aşteptăm cu multe evenimente, cu vreme caldă şi cu apa mării cu adevărat excelentă pentru îmbăiere”, a declarat Corina Martin, secretar general FPIOR şi preşedinte de onoare RESTO, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al organizaţiei, apa marii este sărată, variaţiile mai ridicate de concentraţii ale unor bacterii sunt normale, mai ales când cresc consistent numărul şi densitatea de turişti şi se transferă, în largul marii, în dreptul unei staţiuni şi apoi a alteia, aşa cum, desigur, se transferă şi în raza litoralului bulgăresc.

„Solicităm ferm Ministrului Radu-Stefan Oprea să discute cu Ministrul Sănătăţii în privinţa modului în care se comunică în spaţiul public informatii şi date ce pot fi eronat şi involuntar sau răuvoitor interpretate de opinia publica şi de Mass-media, cu consecinţe incomensurabile asupra industriei ospitalităţii de pe Litoralul Romanesc şi din România şi care afectează major vacanţele a sute de mii de români”, a mai informat RESTO Constanţa.