Duminică, 31 August 2025
Femeia care a născut la festival fără să știe că este însărcinată: un „miracol absolut”

O experiență neașteptată a transformat un festival în cel mai important moment din viața unei familii. O femeie de 36 de ani a născut o fetiță la festivalul Burning Man, în deșertul Nevada, fără să fi știut că era însărcinată.

Pe 27 august, femeia de 36 de ani, Kayla Thompson, se afla în rulota sa din Black Rock City împreună cu soțul ei, Kasey, când a început să simtă dureri puternice. „Minute mai târziu nășteam în baia rulotei”, a povestit ea pentru The New York Times. „Nu am avut simptome de sarcină și nici nu păream să fiu însărcinată”.

Soțul său, Kasey, își amintește că a început să strige după ajutor. „În câteva minute, au venit un obstetrician, o asistentă medicală de la secţia de terapie intensivă neonatală şi un pediatru – nu ştiu de unde au apărut, pur şi simplu au venit”, a declarat el pentru Los Angeles Times.

Nașterea a fost una prematură, iar micuța Aurora, care cântărea aproximativ 1,5 kilograme, a fost adusă pe lume cu ajutorul participanților la festival, printre care se aflau medici și asistente.

Transfer de urgență și decizie dificilă

După naștere, fetița a fost transportată cu elicopterul la un spital din Reno, Nevada, în timp ce Kayla a ajuns cu ambulanța. „A fost cea mai grea decizie din viața mea, să aleg dacă merg cu copilul sau cu soția”, a mărturisit Kasey Thompson.

În prezent, micuța Aurora se află într-o unitate de terapie intensivă neonatală, unde primește îngrijiri medicale speciale. Externarea sa depinde de atingerea unor etape esențiale: creștere în greutate, reglarea temperaturii corpului, alimentație independentă și respirație fără asistență. Acest proces ar putea dura săptămâni sau chiar luni.

„Un miracol absolut”

Experiența a fost descrisă de familie ca un amestec de șoc, frică și bucurie. A fost o sarcină absolut sută la sută ascunsă. Niciun semn, nicio greaţă matinală. Nici măcar nu se vedea”, a explicat Kasey. Tot el a recunoscut că dacă ar fi știut, „acela ar fi fost ultimul loc de pe planetă în care aş fi fost”.

Cu toate acestea, momentul a fost trăit ca un dar neașteptat. „În ciuda șocului, sosirea fiicei noastre este un miracol absolut”, a spus tatăl.

Rudele au lansat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile medicale, de cazare și transport. „Deoarece acesta este primul lor copil și sarcina a fost complet neașteptată, fratele meu și soția lui nu au pregătit nimic – nici articole pentru bebeluși, nici cameră pentru copil, absolut nimic”, a declarat sora lui Kasey.

Până acum, s-au strâns peste 6.000 de dolari, obiectivul fiind de 11.000.

Reacția Burning Man Project

Reprezentanții festivalului au transmis un mesaj emoționant: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre”.

Ce este o „sarcină criptică”

Cazul Kaylei este unul rar, dar explicabil medical. Situația în care o femeie nu știe că este însărcinată până la travaliu sau chiar la naștere este cunoscută sub numele de „sarcină criptică” sau „sarcină negată”. Fenomenul apare la aproximativ 1 din 400-500 de sarcini și este caracterizat prin lipsa simptomelor obișnuite sau interpretarea lor greșită.

