Mobilizare impresionantă de forțe în Constanța: sute de polițiști și jandarmi cu câini antidrog pe plaja festivalului “Neversea”

Cel mai mare festival de pe o plajă din Europa începe joi, în Constanta. Vor fi 70 de mii de petrecăreți pe zi, în fiecare din cele patru zile de festival.

La un asemenea număr de petrecăreți și masurile de securitate sunt pe măsură. Peste 200 de polițiști și peste 200 de jandarmi vor fi mobilizați în zona festivalului, pentru a se asigura că distracția nu va fi întreruptă de incidente, alături de mii de agenți de paza de la firme private. Ofițeri antidrog sub acoperire vor fi infiltrați printre petrecăreți iar tot pentru a preveni traficul și consumul de droguri vor fi aduși de la Sibiu câini special antrenați.

De asemenea zeci de pompieri se vor afla în perimetrul festivalului “Neversea”, acolo unde vor fi amplasate și două spitale mobile.

Două sute de artiști internaționali de top sunt așteptați începând de joia aceasta la “Neversea”. Unii dintre ei, cum ar fi J Balvin, participă în premieră. Pe scenă va urca și Steve Aoki, devenit un fel de ambasador al festivalului, pentru că a fost de la prima ediție.

Printre cei care vor cânta la “Neversea” se numără și Julian Jordan Lil Pump, Alok, Don Diablo, Lost Frequencies, Timmy Trumpet și mulți alți artiști internaționali. Lineup-ul vă fi completat de Adrian Șaguna, Alex Super Beats, Alexandra Stan, Arias, DJ Dark & Mentol, Mario Fresh, Pascal Junior și Smiley.

Producția festivalului se anunță de senzație: șase scene cu decoruri supradimensionate, luminate feeric, vor fi montate în festival, iar atmosfera vă fi întreținută de DJ, dansatori și animatori.

“Zece milioane de euro - atât este bugetul festivalului Neversea în acest an. Vorbim de peste zece mii de oameni implicați în organizarea acestui eveniment plus doua mii de voluntari care or fi implicați și în acest an în festival. Suntem extrem de fericiți că acest festival a ajuns la cea de-a șasea ediție.Estimam că vom avea un trafic de peste 7o.ooo de participanți în fiecare zi a festivalului, asta înseamnă 280 de mii în cele patru zile" a declarat Edy Chereji, organizator “Neversea”.

Cele mai multe bilete la festival au fost cumpărate de romani însă și turiștii străini vor fi prezenți în număr mare la petrecerea de pe plaja din Constanta: 30 de mii de oameni vor veni din Marea Britanie, Germania, Israel, Bulgaria și chiar Statele Unite ale Americii.

Drept consecință, sfârșitul de săptămână pe litoral se anunță unul extrem de aglomerat. Deja cele mai multe locuri de cazare din Constanta, Mamaia și Năvodari au fost rezervate, iar chiriile în apartamentele particulare au ajuns să coste și 500 de lei pe noapte, pentru o singură camera.

"Va fi foarte aglomerat. Vom vedea zona Constanta ocupata suta la suta, la fel și zona de sud a stațiunii Mamaia. Avem foarte multe solicitări și datorită festivalului și datorită faptului că vremea este foarte calda în aceasta perioada. Cu siguranță în wee-end vom sări de 100 de mii de turiști. Neversea va ajuta să explodeze numărul celor care ar fi venit pe litoral acum, la-nceput de iulie, astfel de evenimente generează trafic și aduc turiști, acum în sezon" a declarat Cristi Bărhălescu, vicepreședinte ANAT.

Accesul la festival se face pe bază de bilet sau de abonament. Cei care nu au cumpărat biletele din timp, la prețuri mai mici, vor plati la casa prețuri ce pornesc de la 300 de lei pentru o zi de distracție și ajung la aproape 2.ooo de lei pentru un abonament de patru zile, în zona VIP.