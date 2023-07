Lil Uzi Vert, artistul care va urca pe scena Neversea, a lansat noul album „Pink Tape”

Lil Uzi Vert, headliner-ul care vine în premieră la ediția aniversară Neversea, a lansat azi, 30 iunie, noul album “Pink Tape”.

Teaser-ul video regizat de Gibson Harazar prezintă o combinație muzicală a câtorva piese ce vor fi incluse pe album, cu genuri muzicale ce variază de la trap la heavy metal. Pe lângă asta, pe site-ul oficial, artistul a făcut o mică dezvăluire a copertei albumului, care îl arată pe starul rap pozând în fața unui drapel american roz, design care apare și în videoclip.

Teaser-ul de 4 minute pare scos dintr-un film cu supereroi, iar acțiunea îl urmărește pe Lil Uzi Vert în încercarea sa de a-și recupera un diamant roz pierdut. Teaser-ul complet poate fi găsit aici:

Lil Uzi Vert a devenit cunoscut în cultura underground odată cu lansarea unui mixtape, „Luv Is Rage” în anul 2015, iar un an mai târziu a atras atenția în mainstream cu single-ul de debut “Money Longer”, piesă care are peste 579 de milioane de ascultări pe platforma Spotify. Au urmat colaborări cu Gucci Mane, dar și cu Migos, alături de care a lansat single-ul „Bad and Boujee”, care i-a determinat prima apariție în clasamentul oficial al Statelor Unite, Billboard Hot 100, single totodată recompensat cu 4 Discuri de Platină.

După acest succes, a urmat „XO Tour Llif3″ – single-ul de promovare pentru albumul de debut al lui Lil Uzi Vert, album intitulat „Luv Is Rage 2”, cu care artistul american a debutat pe locul 1 în Billboard 200. Recording Industry Association of America (RIAA) a certificat albumul cu șase Discuri de Platină, iar Lil Uzi Vert a fost nominalizat în 2018 la premiile Grammy la categoria Best New Artist și a fost invitatul lui The Weekend în turneul european al artistului canadian.

Lil Uzi Vert va urca, în premieră, pe scena principală a festivalului NEVERSEA, în data de 6 iulie, joi, pentru un show exploziv, plin de energie.