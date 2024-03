Cine este șoferul de autobuz care a resuscitat în plină stradă un bărbat. Povestea unui spirit civic exemplar VIDEO

Imaginile cu un șofer de autobuz care parchează vehiculul cu pasageri și aleargă cu disperare să își ajute un seamăn au creat un val de emoție pe Facebook.

Șoferul devenit acum erou, chiar dacă spune, cu modestie, că nu este, se numește Liviu Apostol și are 54 de ani.

Timp de 33 a lucrat în armată, tot ca șofer, iar după pensie s-a angajat la CT Bus, firma de transport din Constanța.

Întâmplarea care l-a făcut erou s-a petrecut în data de 7 martie a.c., pe una dintre arterele principale din Constanța. Conducea autobuzul plin de pasageri când, sub ochii lui, un bărbat de pe stradă s-a prăbușit la pământ, lovindu-se cu capul de o treaptă. Scena l-a cutremurat: a parcat autobuzul și a alergat într-un suflet către bărbatul inconștient, unde soția acestuia plângea disperată încercând din răsputeri să îl ridice.

„Eu nu mă consider un erou, sunt un om care a fost la locul potrivit, în momentul potrivit. Când am ajuns la el, am crezut că e un stop cardiac, pentru că se învinețise la față. Am aplicat manevrele de resuscitare, pe care le știu încă de când eram mic copil, când se mai făceau cursuri pentru așa ceva. După un minut, două, mi-am dat seama că omul nu răspunde și i-am aplicat respirație gură la gură. La un moment dat, a respirat foarte profund și am crezut că gata, s-a terminat, cu el", a povestit Liviu Apostol.

După trei minute a deschis ochii. Îmi venea să îl pup!”

Nu a renunțat, mai ales că Ambulanța nu ajunsese încă.

„Am reluat masajul cardiac, iar am făcut respirație gură la gură, și tot așa. După alte trei minute a deschis ochii. Îmi venea să îl pup, dar oricum îl pupasem destul", rememorează cu emoție, dar și umor, șoferul.

Șoferul a resuscitat un bărbat pe stradă sursa video CT BUS

Cum între timp venise și echipajul SAJ, nu a mai stat să aștepte mulțumiri. Sub ochii înmărmuriți ai pasagerilor, martori la scenă, s-a urcat la volan și și-a continuat drumul până la capăt de linie. Acolo însă l-au ajuns emoțiile și oboseala, odată ce adrenalina s-a dus.

"Următoarea cursă nu am mai putut să o fac", își amintește Liviu Apostol.

Nu e prima dată când salvează o viață

Nu știe cine e bărbatul pe care l-a salvat, însă crede că oricine ar fi procedat la fel ca el și că spiritul civic încă mai dăinuie. Nu este pentru prima dată când salvează o viață.

"Aveam 25 de ani, eram în stațiunea Mamaia, iar pe vremea aceea nu erau salvamari. Am sărit după două fetițe se înecau. Am reușit să le trag la mal și când am ajuns pe nisip efectiv am vomat, de la câtă apă cu sare înghițisem. Ceilalți care erau pe prosop nici nu văzuseră ce am făcut. Mi-au zis: uite-l, mă, și pe bețivul ăsta, a venit să verse aici, lângă noi", îți amintește Liviu Apostol.

Conducerea CT BUS spune că gestul șoferului va fi răsplătit.

"Sigur că ne bucurăm că avem un astfel de coleg, ne face mândri, îl apreciem din tot sufletul și la viitoarea ședință a Consiliului de Administrație va fi invitat pentru a fi felicitat oficial și pentru a i se oferi și o mică motivare", a declarat Fănel Popa, directorul CT Bus.

Constănțenii care au aflat despre fapta buna a șoferului spun că rareori se mai întâlnesc gesturi de bunătate și atenție din partea necunoscuților pentru semenii lor și că, cel mai probabil, intervenția lui Liviu Apostol a făcut diferența dintre viață și moarte pentru necunoscutul prăbușit pe stradă.