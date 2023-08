Copil de șapte ani, salvat la limită de la înec de șeful unui serviciu voluntar. Românii nu știu să acorde primul ajutor

Aflat la un ștrand din Galați, Marius Grațian Benchea, directorul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, a intervenit pentru a resuscita un copil în stop respirator, după ce a stat mai multe minute sub apa din piscină. Din păcate, el a ajuns la concluzia că românii nu știu să acorde primul ajutor

Viața unei fetițe de șapte ani, din Galați, a fost salvată datorită unei coincidențe care a condus la evitarea unei tragedii. Aflat la un ștrand din Galați, Marius Grațian Benchea, directorul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, a intervenit prompt pentru a resuscita un copil aflat în stop respirator, după ce a stat mai multe minute sub apa din piscină.

Salvată întâmplător

Directorul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași a povestit că se afla întâmplător la ștrandul din Galați. Acesta a observat că fetița a fost scoasă din apă și nu a stat pe gânduri, aplicând imediat manevrele de resuscitare.

,,Am mers la ștrand în Galați întâmplător, ne-a recomandat cineva să mergem acolo, pentru că este foarte frumos. Fetița, în vârstă de 7 ani, a fost scoasă din apă de către un bărbat care era împreună cu alți copii în piscină. Acesta a observat copilul sub apă și a intervenit rapid. Eram acolo când fata a ajuns la mal și am intervenit de urgență, deoarece era în stop respirator. Fata a stat sub apă între trei și cinci minute, iar intervenția mea a durat aproximativ trei minute. Am aplicat manevrele necesare până la sosirea echipajelor medicale. Când a sosit echipajul SMURD, fetița era stabilizată și a fost transportată la spital", a povestit, pentru „Adevărul”, Marius Grațian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași.

Echipajul de prim ajutor de la ștrand, fără reacție

Chiar dacă la ștrandul din Galați era prezent un echipaj de prim ajutor premedical, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Iași susține că acesta a fost lipsit de reacție. Astfel, intervenția lui s-a dovedit a fi strict necesară și salvatoare.

,,Situația care a avut loc la Galați ne-a contrariat puțin. În presă, administratorii au spus că a fost vorba despre o intervenție promptă din partea echipajelor de prim ajutor prezente la ștrand. Cu toate acestea, ei au venit mult după semnalarea situației. Singurii care au intervenit prompt au fost cei de la ISU-SMURD, care au sosit în câteva minute la fața locului. Mi s-a părut înjositor să văd salvatori cu prim ajutor premedical pe tricouri care să nu intervină în anumite situații și să stea, să danseze pe manele", a adăugat Marius Grațian Benchea.

Românii, neputincioși în aplicarea măsurilor de prim ajutor

Conform reprezentanților Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, România nu stă prea bine la capitolul măsuri de prim ajutor premedical. Astfel, foarte multe persoane nu știu să intervină în situații limită, în această categorii fiind incluși și șoferii.

,,Oamenii ar trebui să cunoască măsurile de prim ajutor. Ceea ce s-a întâmplat la Galați a ținut doar de noroc, deoarece putea să aibă loc o tragedie. Românii nu știu să aplice aceste măsuri, care sunt extrem de necesare. De multe ori, nici șoferii nu știu să intervină în situații limită, iar acest lucru trebuie schimbat. Noi organizăm cursuri pentru populație, pentru a evita tragediile", a încheiat Marius Grațian Benchea.