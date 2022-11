Bani pentru terapie. „Stop depresia” la Constanța, proiectul care va fi votat de edili

Primăria Constanța ar putea oferi vouchere în valoare de 3.000 de lei pacienților diagnosticați cu depresie pentru a-și plăti ședințele de psihoterapie. Depresia este considerată boala secolului al XXI-lea.

Primăria Constanța ar putea oferi vouchere în valoare de 3.000 de lei constănțenilor diagnosticați cu depresie pentru a-și plăti ședințele de psihoterapie. Inițiativa aparține consilierului local Costin Răsăuțeanu (PSD) care a depus un proiect în acest sens.

„Stop depresia. Împreună pentru o comunitate sănătoasă” este proiectul prin care se urmărește ca administrația locală să vină în sprijinul acestor bolnavi. „Prin acest proiect, dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la efectele dezastruoase pe care le are depresia netratată asupra stării emoţionale şi fizice, asupra familiei şi comunităţii”, spune Răsăuțeanu.

El prezintă și o serie de date statistice care demonstrează că depresia, „boala secolului XXI”, așa cum o numesc psihologii, afectează din ce în ce mai mulți oameni.

De exemplu, în județul Constanţa, conform datelor Casei de Asigurări de Sănătate, cu privire la adulţii care au primit servicii medicale pentru tratarea depresiei, în perioada 2016-2020, numărul celor afectaţi de depresie a crescut în 2020 cu 14% (“Prelevance of Depression in Adults in Constanta County, Romania, Before and During the Covid-19 Pandemic”).

Conform studiului, în anul 2020, în judeţul Constanța s-au înregistrat 21.013 de persoane diagnosticate şi tratate pentru depresie, dintre care 13.556 sunt femei.

„Vorbim despre cea mai cruntă boală, invizibilă şi prima cauză a dizabilităţii în lume, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În Europa sunt peste 40 de milioane de oameni diagnosticați cu depresie, adică de două ori populația României. Acest număr este în creştere, de la an la an, recentele evenimente (pandemia, războiul, inflația) reprezentând factori de multiplicare şi de agravare a cazurilor”, mai spune inițiatorul.

Proiect: vouchere de 3.000 de lei

Costin Răsăuțeanu propune ca locuitorii orașului Constanța care sunt diagnosticați cu depresie să primească un voucher în valoare de 3.000 de lei. Asta, spune el, ar acoperi circa 15 ședințe de psihoterapie și ar veni în sprijinul persoanelor care nu-și permit să rupă din bugetul familiei suma respectivă. Astfel, Constanța ar fi prima administrație locală din România care se implică activ în lupta cu boala secolului XXI.

De voucher ar beneficia bolnavii de depresie care au un venit pe membru de familie de maximum 5.000 de lei. Fiecare pacient își va alege terapeutul care trebuie să fie acreditat. Acesta va fi cel care decontează voucherul de la Primăria Constanța, astfel încât pacientul nu interacționează în nici un fel cu banii.

„Oferim nu doar un sprijin financiar sub formă de vouchere, pentru tratarea prin psihoterapie a bolnavilor diagnosticaţi cu depresie, dar, mai important, aducem în spaţiul public acest subiect, pentru conştientizarea importanţei de a ne deschide către acceptarea tratamentului din partea specialiştilor”, spune Costin Răsăuțeanu.

Proiectul depus de consilierul local urmează acum procedurile aparatului administrativ al Primăriei Constanța, urmând să fie pus pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe de Consiliu Local.

Conform articolului 3 din Legea 95/2006, „protecția sănătății publice constituie o obligație a autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice”. La nivel local s-a aprobat „Strategia de sănătate publică a Municipiului Constanța 2022-2031”, care stipulează ca direcție strategică: „Introducerea/extinderea serviciilor de sănătate mintală”.

Depresia, efecte devastatoare

Consilierul local vorbește despre faptul că în România puține persoane afectate de această boală ajung la medic și ajung să facă terapie din cauza mai multor factori: frica de stigmatizare socială, lipsa de informare, orgoliul, ignoranța sau lipsa banilor.

„Efectele depresiei sunt multiple: creşte riscul de cancer, de deces al persoanelor diagnosticate cu cancer, de suicid, de demenţă, de atac de cord; creşte dependenţa de alcool şi droguri; determină hipertensiune arterială; provoacă insomnie şi oboseală cronică; slăbeşte sistemul imunitar; determină lipsa motivaţiei, concentrării, memoriei şi speranţei”, spune Răsăuțeanu indicând mai multe studii internaționale realizate pe această temă.